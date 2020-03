Le CRIF Auvergne Rhône-Alpes condamne la profanation du Mémorial du Génocide Arménien à Lyon

Communiqué du CRIF Auvergne Rhône-Alpes après la Profanation du Mémorial du Génocide Arménien à Lyon.

« C’est avec le plus grand dégout que nous apprenons ce jour la profanation du Mémorial du Génocide Arménien, en plein centre de Lyon.

Le CRIF Auvergne Rhône-Alpes tient à témoigner de sa solidarité envers ses amis arméniens dont l’histoire et les combats se font écho.

Nous condamnons avec la plus grande fermeté les auteurs de cet acte qui illustre une fois de plus le mépris qu’ils ont de leurs concitoyens, de toutes les mémoires et au-delà, la haine qu’ils cherchent à ancrer dans notre société.

Outre les condamnations que nous espérons unanimes, le CRIF Auvergne Rhône-Alpes attend des autorités que les responsables soient efficacement poursuivis et significativement punis. »

Rappelons que c’est durant la mandature de Raffi Krikorian au CCAF Centre qu’un travail fut initié pour le rapprochement dans le paysage institutionnel extra-arménien.