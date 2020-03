Sommet UE GB Turquie en Visioconférence

Istanbul, 17 mars 2020 (AFP) - Les dirigeants de la Turquie, de la France,

de l’Allemagne et de la Grande-Bretagne ont discuté mardi par téléconférence

de la situation en Syrie et de la question des migrants, a indiqué la

présidence turque.

Les discussions, qui devaient initialement se tenir à Istanbul, ont

notamment porté sur "la résolution de la crise en Syrie, l’aide humanitaire à

Idleb (province rebelle dans le nord-ouest de la Syrie) et l’afflux de

migrants", a affirmé la présidence turque.

Lors de ce sommet tenu à distance pour cause de nouveau coronavirus, Recep

Tayyip Erdogan, Emmanuel Macron, Angela Merkel et Boris Johnson ont également

évoqué une possible « action conjointe » contre la propagation de la pandémie,

selon la même source.

La Turquie, qui accueille quelque quatre millions de réfugiés, en majorité

syriens, avait ouvert fin février ses portes avec l’Europe pour permettre aux

migrants de passer, ce qui a provoqué un afflux à la frontière grecque et de

vives tensions entre Ankara et l’UE.

L’UE a accusé M. Erdogan d’instrumentaliser la question des réfugiés,

l’appelant à respecter un accord UE-Turquie conclu en mars 2016 qui prévoit

que les migrants restent en Turquie, en échange notamment d’une aide

financière européenne.

L’ouverture des frontières par la Turquie est intervenue en pleine escalade

à Idleb, dernier bastion contrôlé par des rebelles et des jihadistes en Syrie,

où plus de 50 soldats turcs ont été tués en février dans des frappes du régime

syrien appuyé par Moscou.

Près d’un million de personnes ont fui les combats à Idleb depuis la

reprise en décembre d’une offensive du régime pour reprendre la province et se

sont massés à la frontière avec la Turquie.

M. Erdogan, dont le pays soutient des groupes rebelles, et son homologue

russe Vladimir Poutine sont finalement parvenus le 5 mars à un accord de

cessez-le-feu qui s’est traduit par une baisse significative des combats.

Le chef de la diplomatie turque Mevlut Cavusoglu avait émis le 10 mars, au

lendemain d’un sommet à Bruxelles entre M. Erdogan et les dirigeants de l’UE,

l’espoir de parvenir à un accord avec le bloc européen avant fin mars.

M. Erdogan a affirmé le 11 mars que la Turquie garderait ses frontières

avec l’Europe ouvertes pour laisser passer les migrants, jusqu’à ce qu’elle

obtienne une réponse « concrète » de l’UE à ses exigences.

