Un homme aurait été agressé après avoir blagué sur un cas de Coronavirus

La police arménienne enquête sur les allégations d’un jeune homme qui aurait été agressé pour avoir blagué sur les réseaux sociaux à propos d’une femme accusée d’avoir propagé le coronavirus.

Sergey Sargsyan, qui possède un magasin à Echmiadzine, la ville où se situe actuellement plus de la moitié des cas confirmés de coronavirus en Arménie, a affirmé mardi que les agresseurs étaient des proches de la femme connue pour être revenue d’Italie et avoir organisé une réunion de famille avec des dizaines d’invités, avant d’être testée positif au coronavirus.

Cette femme et de nombreuses autres personnes soupçonnées (...)