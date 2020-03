Affaire Kotcharian : une audience clé du procés est reportée

Un tribunal d’Erevan jugeant Robert Kotcharian n’a pas pu se réunir hier pour tenir une audience au cours de laquelle plusieurs anciens premiers ministres arméniens auraient dû se porter garants de la libération de l’ancien président accusé d’avoir renversé l’ordre constitutionnel du pays.

Le tribunal a déclaré que la juge Anna Danibekian, qui préside le procès, était malade et ne pouvait pas y assister. Il n’a pas fourni de détails.

Kotcharian, qui a dirigé l’Arménie de 1998 à 2008, est actuellement jugé pour des accusations découlant de son rôle présumé dans la répression postélectorale de 2008 contre l’opposition, ainsi que pour des pots-de-vin.

Huit civils et deux membres du personnel de sécurité ont été tués les 1er et 2 mars 2008 alors que les forces de sécurité ont dispersé les manifestations de l’opposition contre la fraude présumée lors de l’élection présidentielle de février 2008. Kotcharian est accusé d’avoir violé la Constitution en ordonnant à l’armée de réprimer les manifestations. Selon les termes de la Constitution arménienne, l’armée ne doit pas être impliquée dans le règlement des conflits internes. L’ex-président nie avoir émis des ordres pour l’armée et rejette les accusations pour des motifs politiques. Ses avocats affirment également qu’il a l’immunité de poursuites en tant qu’ancien chef de l’État, prémisse rejetée par le tribunal.

Vazgen Manukian, Khosrov Harutiunian et Karen Karapetian, qui ont été Premiers ministres de l’Arménie à différents moments au cours des trois dernières décennies, ainsi que l’ancien Premier ministre de l’Artsakh Anushavan Danielian devaient assister à l’audience ce mardi et fournir des garanties personnelles pour la remise en liberté de Kotcharian.

En l’annonçant lundi, le groupe mis en place pour défendre la libération de Kotcharian a appelé les autres partisans de l’ex-président à ne pas se rassembler devant le tribunal « en raison de la situation actuelle dans le pays ».

A cause d’un nombre croissant de nouveaux cas de coronavirus, le gouvernement arménien a décrété lundi l’état d’urgence, interdisant tous les événements publics impliquant plus de 20 personnes.

Les avocats de Kotcharian, qui a été hospitalisé le 9 mars, ont assuré lundi que les médecins pouvaient autoriser l’ex-président à comparaître brièvement devant le tribunal. L’ex-président qui est toujours sous traitement à l’hôpital ne s’est finalement pas présenté dans la salle d’audience.

Les avocats de Kotcharian et des trois autres hauts fonctionnaires qui sont coaccusés dans ce procès ont refusé de quitter la salle d’audience pendant environ une heure. L’avocat de la défense de l’ancien-président, maître Hayk Alumian, a déclaré qu’ils n’avaient pas été correctement informés du report de l’audience. « Nous avons été informés par l’un des officiers de justice que personne n’allait venir ici pour nous informer de ce qui se passait. Peut-être qu’ils considéraient qu’il était en dessous de leur dignité de venir nous l’expliquer dans la salle d’audience », s’est-il offusqué.

Plus tôt, maître Alumian et un autre avocat ont improvisé une fausse audience, l’un d’eux prenant le siège du juge et l’autre agissant comme un procureur. « De cette façon, nous avons cherché à leur faire entendre que nous étions encore dans la salle d’audience », a justifié Alumian.

L’avocat a émis des doutes sur l’explication officielle du report de l’audience. « Nous soupçonnons que cela a été fait intentionnellement afin que certains des quatre garants [qui sont venus spécialement pour l’occasion] partent et se trouvent en dehors de l’Arménie [lors de la prochaine audience] », a regretté Alumian.

Aucune date n’a encore été fixée pour la tenue d’une prochaine audience. Alumian a commenté le fait que l’état d’urgence actuel concernant l’épidémie de coronavirus ne devrait pas interférer avec le cours normal des procédures judiciaires.