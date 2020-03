L’Arménie interdit tout rassemblement de plus de 20 personnes

L’Arménie a interdit tous les événements publics impliquant plus de 20 personnes après que le nombre de cas de Coronavirus a presque doublé en une seule journée, poussant les autorités à décréter l’état d’urgence lundi.

Le vice-Premier ministre Tigran Avinian, qui a été nommé coordinateur en chef de l’état d’urgence prévu pour l’heure pour une durée de 30 jours, a déclaré que la décision concernait tous les concerts, lieu d’expositions, de représentations théâtrales et tous les autres événements sportifs, culturels, éducatifs et de divertissement.

En vertu de cette décision, pas plus de 20 personnes sont autorisées à participer aux célébrations et aux événements de commémoration, y compris les anniversaires, les mariages, les fiançailles et les funérailles.

« Dans le cas des funérailles et des services commémoratifs, nous essaierons de fournir une possibilité de participation légèrement plus large tout en gardant un œil sur la foule lors des cérémonies », a ajouté Avinian.

En vertu de l’état d’urgence, l’Arménie a également interdit l’entrée aux étrangers en provenance des pays les plus touchés par le Coronavirus.

Ces mesures interviennent après que le ministère de la Santé arménien a signalé 22 nouveaux cas lundi soir, faisant passer le nombre total de patients souffrant de Coronavirus dans le pays à 52. Selon les autorités, le premier patient identifié en Arménie le 1er mars s’est rétabli.

Dans un post en direct, le ministre Arsen Torosian a expliqué qu’une grande majorité de patients identifiés en Arménie ne présentaient aucun symptôme. Certains d’entre eux n’ont été identifiés que parce qu’ils ont été en contact étroit avec les patients déjà confirmés. « Seuls deux des patients ont développé une pneumonie, mais ils l’ont sous une forme bénigne », a souligné le ministre.

Dans le même temps, Torosian a affirmé que des efforts étaient en cours pour établir la source de l’infection dans plusieurs nouveaux cas. « Nous identifions également l’étendue de leurs contacts afin d’appliquer des mesures », a-t-il prévenu.

Après l’annonce de l’état d’urgence en Arménie, l’Église arménienne apostolique a diffusé un appel de Sa Sainteté Karekine II sur le COVID-19. Le chef spirituel a annoncé que les églises arméniennes d’Arménie et du monde entier mèneront toutes les liturgies à huis clos. Entre autres limitations, l’église a également annoncé la suspension des cérémonies de mariage et limité ses services pendant les funérailles aux cérémonies du cimetière.

En fin de journée lundi, s’exprimant au Parlement lors de la présentation de la décision de son gouvernement d’instaurer l’état d’urgence, le Premier ministre Nikol Pachinian a également appelé les gens à prendre des mesures de protection de base pour réduire le risque de contracter le virus hautement contagieux et potentiellement mortel. Il a rappelé que l’éloignement social est l’un des moyens de minimiser le risque.

Alors que Pachinian s’adressait aux députés, certains utilisateurs de médias sociaux publiaient des photos alléguant des cas d’achat de panique dans les supermarchés d’Erevan et des provinces. Le Premier ministre a assuré au public que l’Arménie ne manquait pas de vivres et a exhorté les gens à ne pas acheter plus que ce dont ils avaient réellement besoin.

« Stratégiquement, bien sûr, le fait qu’un état d’urgence a été imposé dans le pays signifie que nous traversons une crise. Mais je tiens à dire que notre approche stratégique est la suivante : nous devons sortir de cette crise en étant plus forts en termes d’économie et de santé publique », a souligné le Premier ministre Pachinian.