« Arménia » qui devait présenter Vendredi 10 avril à la salle Cheneviers de la MJC Jean Moulin (Bourg-Lès-Valence) le livre « Ordres de tuer » de Taner Akçam, preuves écrites du génocide arménien a reporté la présentation en raison de l’épidémie du coronavirus.

La présentation de l’ouvrage devait être réalisée par Krikor Amirzayan (président d’« Arménia ») avec des images des documents projetés sur grand écran et explications. Des exemplaires du livre -confiés par la librairie Notre Temps à Valence- devant également être disponibles lors de la soirée.

Krikor Amirzayan (président d’« Arménia ») : Le livre « Ordres de tuer » de l’historien turc Taner Akçam, paru en janvier aux éditions Cnrs est le livre-évènement qu’on attendait tant. L’historien de notoriété mondiale et récemment récompensé au dîner du CCAF à Paris le 29 janvier, a trouvé dans les archives turques pourtant expurgées, les preuves irréfutables du génocide des Arméniens à travers les télégrammes codés et officiels. Un véritable tournant dans la recherche sur le génocide. Ces documents indiquent clairement la volonté du gouvernement turc de 1915 d’éliminer les Arméniens dans l’Empire ottoman.

« Le génocide des Arméniens ne fait aucun doute tant dans le milieu des historiens que politique, avec aujourd’hui plus d’une quarantaine de pays qui l’ont officiellement reconnu. Le dernier en date était le Congrès et le Sénat des Etats-Unis ainsi que la Syrie il y a quelques semaines. Mais outre les photographies et documents visuels, il manquait des documents officiels écrits indiquant le désir du gouvernement Jeune-Turc de l’époque d’annihiler la nation arménienne du territoire sur lequel ils vivaient depuis des millénaires. »

K. Amirzayan « en novembre 1918 à Alep, un journaliste Arménien, Aram Andonian, recevait des mains d’un fonctionnaire turc Naïm Effendi 52 télégrammes codés des dirigeants turcs dont le fameux télégramme envoyé de Constantinople en 1915 à la préfecture d’Alep, émis par le ministre de l’Intérieur Talaat Pacha, demandant l’extermination des Arméniens « femmes, enfants et vieillards ». Naïm Effendi avait transis à Aram Andonian des copies.

Mais l’entreprise négationniste de la Turquie allait remettre en question l’existence de ces télégrammes en remettant en question l’existence même de Naïm Effendi et affirmer qu’ils étaient des faux car à l’époque les fonctionnaires ottomans n’utilisaient pas un système de codage de deux ou trois chiffres. Or les télégrammes d’Aram Andonian utilisaient deux ou trois chiffres pour le codage.

Le mérite de Taner Akçam fut de plonger dans les archives turques et prouver avec des documents à l’appui que le fonctionnaire Naïm Effendi existait bien et qu’il travaillait justement à Alep dans le service lié aux déportations et à la destruction des Arméniens. Taner Akçam -documents officiels à l’appui également- démontrait que dans l’Empire ottoman entre 1915 et 1923 lors du génocide des Arméniens, les fonctionnaires turcs utilisaient bien également des messages codés à deux ou trois chiffres.

Ainsi l’entreprise négationniste de la Turquie était démontée avec l’appui même de documents officiels de l’administration turque de l’époque…

Les télégrammes de Talaat Pacha, ministre turc de l’Intérieur et principal instigateur du génocide mais aussi de Bahaeddin Shakir chef de l’Organisation Spéciale du parti Union et Progrès (Jeune-Turcs) chargé de l’élimination des Arméniens sont ainsi authentifiés. Ces documents confirment de façon irréfutable, à l’époque des faits, la volonté claire des dirigeants Jeune-Turcs de planifier et d’exterminer l’ensemble de la nation arménienne. Preuves écrites du Premier génocide du 20e siècle.

« Arménia » présentera le livre « Ordres de tuer » de Taner Akçam lors d’une date ultérieure que l’association culturelle communiquera.