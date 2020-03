Le point sur l’état d’urgence

Invoquant la nécessité de contenir la propagation d’un nouveau coronavirus potentiellement mortel, le gouvernement arménien a déclaré lundi l’état d’urgence, introduisant une série de restrictions pour les citoyens arméniens et interdisant partiellement l’entrée dans le pays pour les étrangers.

Selon sa décision, l’état d’urgence durera 30 jours à partir du 16 mars à 18h30.

« La décision entre en vigueur dès la publication de son texte », a déclaré le Premier ministre Nikol Pashinian après que son cabinet ait voté à l’unanimité pour approuver la décision.

Le gouvernement a ensuite présenté la décision lors d’une session spéciale du Parlement dominée par les membres de l’alliance My Step de Pashinian.

Après plusieurs heures de débat, aucune des trois factions parlementaires n’a soulevé d’objections à l’état d’urgence ni proposé d’amendements à la décision sur son introduction. Le président du Parlement, Ararat Mirzoyan, a déclaré que cela signifiait que la décision était considérée comme approuvée par le Parlement et qu’il n’était pas nécessaire de procéder à un vote.

S’adressant aux législateurs arméniens, M. Pashinian a déclaré qu’en ce moment, le plus grand risque est lié au patient contaminé par le coronavirus le plus récemment identifié, qui est employé par une grande entreprise de production à Erevan. « Je pense que nous avons réussi à définir l’étendue de ses contacts, mais on ne peut pas être absolument sûr dans de tels cas et c’est l’une des raisons pour lesquelles l’état d’urgence a été déclaré », a déclaré le Premier ministre, sans nommer l’entreprise.

« Je tiens à vous assurer que le gouvernement arménien s’abstiendra d’appliquer toute restriction qui ne découlerait pas de la situation et que nous ferons tout pour que l’état d’urgence, qui durera jusqu’au 14 avril, soit le plus justifié et le plus efficace possible pour freiner la propagation du coronavirus », a ajouté M. Pashinian.

En vertu de la constitution, les référendums ne peuvent pas être organisés durant l’état d’urgence, ce qui signifie que le référendum constitutionnel prévu pour le 5 avril devra être reporté.

En présentant la décision, le ministre de la Justice Rustam Badasian a déclaré que le vice-Premier ministre Tigran Avinian, qui a jusqu’à présent dirigé les opérations du gouvernement pour contenir la propagation de la maladie, sera chargé de coordonner les mesures liées à l’état d’urgence.

Selon l’état d’urgence déclaré, les citoyens arméniens ne seront autorisés à quitter le pays que par avion, à condition qu’à leur retour, ils soient placés en quarantaine ou en auto-quarantaine. L’entrée des étrangers sera limitée sur recommandation du ministère de la Santé, en fonction de la situation épidémiologique actuelle dans les pays ou territoires en question. Tous les arrivants en Arménie seront soumis à un examen de santé et placés en quarantaine s’ils présentent des symptômes de type coronavirus.

En vertu de cette décision, les autorités sont également habilitées à mettre en place des points de contrôle autour de l’Arménie, limitant les déplacements des citoyens en fonction des résultats des examens médicaux de dépistage des symptômes de type coronavirus.

Les rassemblements et les grèves doivent être interdits dans toute l’Arménie. Les « événements de masse » impliquant plus de 20 personnes, y compris les cérémonies religieuses, les concerts, les expositions, les présentations, les représentations théâtrales, les événements sportifs, culturels, éducatifs et de divertissement, les célébrations et les services commémoratifs peuvent également être interdits en vertu des dispositions de l’état d’urgence.

La mesure implique également la possibilité de réglementer la participation à des événements familiaux tels que les mariages, les fêtes d’anniversaire et les funérailles sur décision des autorités.

Le coordinateur de l’état d’urgence est également habilité à interdire les activités des établissements de restauration publique, des centres commerciaux et de divertissement dans les communautés désignées.

Les écoles, les universités et les jardins d’enfants resteront fermés, les possibilités d’apprentissage à distance étant autorisées.

En vertu de l’état d’urgence, des limitations sont également introduites pour les visites et les colis envoyés aux prisons et aux unités militaires afin d’empêcher la propagation du virus à l’intérieur de ces institutions fermées.

Invoquant la nécessité d’empêcher la « panique », le gouvernement a décidé que les rapports des médias et les articles publiés dans les médias sociaux sur certains aspects spécifiques de la situation liée au coronavirus devront refléter les rapports officiels, et que les informations rapportées « en violation des dispositions de cette clause doivent être soumises à un retrait immédiat par les personnes qui les ont signalées ».

Cette mesure intervient après que le nombre de cas introduits en Arménie en provenance d’Iran, d’Italie et de France ait atteint les 45 le 16 mars, dont une vingtaine liées à une seule communauté.

Tard dimanche, les autorités arméniennes ont déjà renforcé leur contrôle à Vagharshapat (Echmiadzine), une ville de quelque 45 000 habitants située à environ 20 kilomètres à l’ouest de la capitale Erevan.

Les sorties de Vagharshapat ont été limitées à trois seulement, avec un contrôle médical effectué aux postes de contrôle pour prévenir la propagation éventuelle de la maladie.

Le maire de Vagharshapat, Diana Gasparian, a demandé aux habitants de rester chez eux et de ne voyager qu’en cas d’absolue nécessité.

Plus tôt dans la journée, le Premier ministre arménien Pashinian a appelé les citoyens à rester calmes. Il a déclaré que le pays dispose d’un approvisionnement alimentaire suffisant pour tenir au moins un mois, même dans le cas peu probable où toutes les chaînes d’approvisionnement étaient coupées à cause de la pandémie mondiale. Il a demandé aux citoyens de ne pas recourir à des « achats de panique ».

Le Premier ministre a également assuré au public que, si nécessaire, son gouvernement avait la capacité de fournir davantage de moyens et d’efforts pour assurer une mise en quarantaine appropriée des personnes soupçonnées d’avoir été affectées par le virus.

Plus tôt le 16 mars, 67 citoyens arméniens évacués sur un vol charter depuis l’Italie touchée par le coronavirus ont été placés en quarantaine pendant 14 jours, en plus des quelque 300 personnes déjà en quarantaine en Arménie.

Lors de la réunion gouvernementale d’aujourd’hui, le Premier ministre Pashinian a également annoncé que l’Arménie et la Russie ont décidé de limiter les voyages mutuels des citoyens pour une période de deux semaines.

Auparavant, l’Arménie avait également renforcé les contrôles à ses frontières avec l’Iran et la Géorgie.