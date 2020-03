Renforcement des contrôles de prévention du coronavirus au sein de l’armée de l’Artsakh

En prévention du risque de diffusion du coronavirus au sein de l’armée de Défense de la République de l’Artsakh, des travaux sont réalisés afin de minimiser les risques. Le ministre d’Etat et président de la commission de lutte contre la diffusion du coronavirus Grigori Martirosyan est chargé de ces travaux au sein de l’armée.

En présence du Président de la République de l’Artsakh Bako Sahakian la commission de lutte contre le coronavirus s’est réunie avec l’Etat major de l’armée de Défense de l’Artsakh, des hauts responsables militaires et des médecins de l’armée pour minimiser les risques de diffusion du coronavirus au sein de l’armée.

« Le gouvernement est prêt à nous soutenir financièrement pour résoudre tout problème dans notre mission. Les liens réguliers entre l’armée et le gouvernement sont quasi permanents » affirme G. Martirosyan.

Rappelons qu’à ce jour l’Artsakh ne compte aucun cas d’infection par le coronavirus.

Krikor Amirzayan