Coronavirus : contrôle de la température à la frontière entre l’Artsakh et l’Arménie

A partir du lundi 16 mars à 18h30 le régime spécial était établi aux frontières de l’Arménie après l’intervention du Premier ministre arménien Nikol Pachinian. Après un appel téléphonique avec le président de l’Artsakh Bako Sahakian, les deux hommes se sont convenus d’analyser la situation du coronavirus dans les deux républiques sœurs. En Artsakh où on ne connait aucun cas avéré de coronavirus, il fut décidé de fermer la frontière entre l’Artsakh et l’Arménie et de ne faire passer que des cas urgents. Il fut également décidé de contrôler à la frontière la température des personnes. En cas de fièvre ces dernières seront invitées à retourner à leur habitation. L’Arménie a enregistré à ce jour 30 cas de personnes infectées par le coronavirus dont une qui est guérie.

Krikor Amirzayan