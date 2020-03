L’Arménie déclare l’état d’urgence

Erevan, 16 mars 2020 (AFP) - L’Arménie a déclaré lundi l’état d’urgence sur

tout son territoire et de nouvelles mesures et restrictions face à la

progression de l’épidémie de coronavirus dans ce petit pays du Caucase.

"Le gouvernement a décidé de déclarer l’état d’urgence face à la

progression du virus qui menace la vie et la santé de la population", a

indiqué le ministre de la Justice Roustam Badasyan lors d’une réunion

retransmise à la télévision.

Les citoyens arméniens auront désormais l’interdiction de quitter le

territoire à travers les frontières terrestres. Les rassemblements publics de

plus de 20 personnes seront interdits jusqu’à la fin de l’état d’urgence le 14

avril.

L’Arménie, pays du Caucase de 2,9 millions d’habitants, a fait état de 30

cas confirmés de coronavirus sur son territoire. Au moins 300 personnes se

trouvent en quarantaine.

Les autorités ont déjà ordonné plus tôt en mars la fermeture de tous les

établissements scolaires et culturels, ainsi que les infrastructures

sportives. Les frontières avec la Géorgie et l’Iran ont été fermées.