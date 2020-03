Coronavirus : un vote au Parlement impératif pour que l’Etat d’ugence soit décrété

Erevan, 16 mars, 17 h - La Réunion du gouvernement, qui a commencé à 15 h (heure locale), observe une courte pause, à la suite de laquelle les discussions sur les mesures de l’état d’urgence pour faire face à la propagation du Covid 19 seront arrêtées et les mesures annoncées.

Un vote au Parlement est impératif pour que la décision d’état d’urgence soit entérinée et effective à partir de demain 9h et pour fixer sa durée, qui sera sans doute de plusieurs semaines.

Parmi ces mesures, on sait d’ores et déjà que les rassemblements, les événements publics (tels que les cérémonies religieuses), les concerts, les expositions, les événements sportifs, les événements éducatifs, les événements de divertissement et ceux de commémoration sont interdits.

Pour rappel, selon la loi en vigueur, un rassemblement public s’entend de tout rassemblement de 20 personnes ou plus.

Dans cette configuration, les écoles, universités et autres établissements d’enseignement resteront fermés.

Le référendum constitutionnel sera donc selon toute logique reporté - il était prévu le 5 avril.

Les vols entre Moscou et Erevan fonctionnent déjà selon des modalités permettant aux citoyens des deux pays de rentrer chez eux, suite à un accord entre les deux gouvernements arrête dès hier soir.

Un nouveau point dans une heure, ceci alors que l’on n’enregistre pas de mouvement de panique dans le pays, mais que toute la ville d’Echmiadzine est elle sous haute surveillance les cas les plus nombreux ont en effet été enregistrés dans cette ville suite à une fête de famille, des fiançailles, qui ont été organisées dans un restaurant des lieux.

Texte : Laurence Ritter / Photo : Max Sivaslian.