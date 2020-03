Les églises d’Erevan sont pleines malgré l’ordre du ministre de la Santé d’annuler les grands rassemblements religieux

Malgré les demandes pressantes du ministre arménien de la Santé, ArsenTorosyan, que les institutions religieuses en Arménie annulent leurs services et que les fidèles évitent de tels rassemblements, en raison du risque de propager le nouveau coronavirus, les églises hier étaient bondées à Erevan.

Des centaines de personnes ont assisté à la Divine Liturgie, le quatrième dimanche du Grand Carême, célébré à la cathédrale Saint-Grégoire l’Illuminateur d’Erevan.

« J’appelle les institutions religieuses à annuler leurs services jusqu’à ce que la menace du coronavirus soit passée. La santé de la population est d’une importance capitale, a déclaré samedi le ministre Arsen Torosyan.

Le prêtre de l’église apostolique arménienne Sainte-Anne d’Erevan a annoncé que la tradition des fidèles de baiser la croix à la fin de la liturgie divine ne sera pas observée aujourd’hui.

Vingt six cas confirmés de COVID-20 ont été confirmés en Arménie.

Les écoles et les universités ont été fermées et les déplacements vers la Géorgie et l’Iran voisins ont été limités.