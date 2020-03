A Valence Nicolas Daragon réélu dès le premier tour avec 59,45% des votes exprimés

À Valence (Drôme), la liste « Si bien ensemble » conduite par le maire actuel Nicolas Daragon (DVD) a obtenue 59,45% des votes exprimés. Nicolas Daragon est ainsi réélu dès le premier tour. Il aura une confortable majorité municipale avec 41 sièges sur 49. La liste « Avec Valence en commun » (Divers gauche) de Michel Quenin -qui comptait un véritable négationniste du génocide arménien un Français d’origine turque- arrive en deuxième position, créditée de 17,7% des votes, une déception pour ses membres…Elle n’aura que 4 sièges au Conseil municipal de Valence. Florent Mejean (Divers gauche) avec 8,96% des voix exprimées aura 2 sièges. Alain Auger (LREM) avec 6,88% aura 1 siège. Enfin Olivier Amos (Rassemblement National) crédité de 5,57% des votes aura également 1 siège.



Aussitôt les résultats connus, vers 20 heures dimanche, Nicolas Daragon s’est adressé à ses amis devant le local de campagne à quelques pas de la rue d’Arménie. Il dit :

« Merci aux prés de 60% d’électeurs Valentinois qui nous ont fait confiance !

Notre cœur bat fort ce soir. Pour cette victoire. Pour Valence. Pour tous les Valentinois.

Nous avons gagné et la victoire est belle, malgré le contexte dans lequel elle intervient et une abstention importante en raison des craintes liées à l’épidémie de coronavirus.

J’y vois la récompense d’une campagne menée tambour battant depuis des mois en passant par toutes les étapes d’une aventure humaine exceptionnelle. Partir régulièrement à la rencontre des 40 000 foyers de #Valence n’aurait pas été possible sans le soutien continu de nos 300 militants que je souhaite remercier chaleureusement.

Ce résultat est aussi la reconnaissance du travail accompli pendant 6 ans au service de Valence et des Valentinois. 6 années au cours desquelles nous avons tenu nos engagements après avoir dit exactement ce que nous ferions. Nous ne changerons pas de méthode pour ce mandat qui s’ouvre : proximité, sincérité et transparence.

Enfin, les 59.5% de suffrages qui se sont portés sur notre liste témoignent de la confiance que les Valentinois nous accordent à une très large majorité pour poursuivre et amplifier le travail accompli. J’aurai à cœur avec l’ensemble de mon équipe de mettre en œuvre le projet pour lequel nous avons été élu afin de faire de Valence une ville toujours plus agréable à vivre, ambitieuse et accueillante.

Je n’aurai jamais assez de mots pour vous dire toute ma gratitude, mon estime, mon affection. MERCI...

Un dernier mot tout de même : protégez-vous et protégez vos proches ! Je serai dès demain lundi à mon bureau en mairie pour protéger la santé de mes concitoyens et suivre la mise en œuvre des dispositifs relevant de la Ville, pour faire face au coronavirus. »

Rappelons que la liste de Nicolas Daragon comprend 4 valentinois d’origine arménienne qui étaient en position éligible et siègeront désormais au Conseil municipal de Valence. Il s’agit de Franck Diratzonian Daumas, Georges Rastklan, Nathalie Iliozer et Gayané Papazian.

Nicolas Daragon est très proche de la communauté arménienne et de la défense de la mémoire du génocide arménien. Il s’est rendu à de nombreuses reprises en Arménie et en Artsakh. Sa récente visite en Arménie fut en octobre dernier avec une délégation emmenée par Laurent Wauquiez le président de la Région Auvergne-Rhône Alpes.

Krikor Amirzayan à Valence