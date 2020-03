Nikol Pachinian réunit le gouvernement pour une session spéciale à 15 h

Erevan, 16.03.2020, mi journée - Le Premier ministre réunit le gouvernement pour une session spéciale à 15 h, heure locale, pour décider si l ’Etat d’urgence doit être instauré pour faire face à l’épidémie de Covid 19.

L’Arménie compte à ce jour trente cas de personnes testées positives au Coronavirus. La plupart - 19 selon les dernières indications - provienne du « cluster » d’Echmiadzine. Dans cette ville, 120 personnes ont été placées en confinement, certains présentant une légère fièvre. Un enfant scolarisé dans l’une des écoles ayant été testé positif, l’ensemble du personnel et des élèves ont été hier soir déjà placés en confinement.

A Erevan, qui s’est réveillée sous une pluie battante, un des nouveaux cas positifs a été détecté dans une entreprise de la capitale sans que le ministre de la Santé n’en révèle pour l’heure le nom. Les autres salariés de cette entreprise sont actuellement testés pour déceler s’ils sont ou non porteurs du Covid 19.

Le Premier ministre a annoncé que le gouvernement se réunira cet après midi à 15 heures lors d’une session extraordinaire pour décider de l’établissement de l’Etat d’urgence, et de quelles mesures, si décidé, celui-ci ci s’accompagnera, afin d’essayer d’endiguer la propagation du virus.

Charter flight from #Italy, carrying 67 citizens, have arrived in #Armenia safe and sound. All passengers have been quarantined for 14 days. pic.twitter.com/RM0w2HHr8q

— Nikol Pashinyan (@NikolPashinyan) March 16, 2020