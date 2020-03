Martine Vassal (22,38%) en seconde position derrière Michèle Rubirola (23,32 %)

Malgré un invité mortel surprise, identifié sous le nom de Covid-19 causant une crise sanitaire et des mesures de confinements inédites dans l’hexagone, le premier acte pour la bataille de Marseille s’est déroulé avec un fort taux d’abstention de près de 56% ce dimanche 15 mars 2020.

Toutes les réserves pour le bon déroulement du second tour sont posées, compte tenue de l’évolution de la pandémie, l’exécutif pourrait surseoir les élections municipales.

De nombreux responsables politiques et médecins spécialistes demandent le report sine die des élections.

Sabre au clair et à couteaux tirés pour faire face aux adversaires, des stratégies et des programmes calculés avec force de propositions, tels des bataillons à l’assaut des 8 mairies de secteurs, 7 listes principales composées par 303 candidats et conduites par 3 femmes et 4 hommes étaient en lice pour le 1er tour des élections municipales à Marseille.

Sur le terrain, battant le pavé sans relâche depuis plusieurs mois, ces chefs de partis, comme des généraux, ont menés campagne au nom de la démocratie pour la succession de Jean- Claude Gaudin. L’ancien sénateur quitte son trône de premier magistrat de la seconde ville de France, après 25 années de règne.

Attaqué, affaiblit et malmené de toute part pour son bilan contrasté et contesté, malgré quelques timides soutiens dans sa famille politique, le maire sortant, vieux lion de la politique, à la crinière blanche, est dénoncé par l’opposition et nombres de marseillais pour sa mauvaise gestion du parc immobilier et de l’état de délabrement de certaines structures scolaires entres autres.

Ces derniers, portés par une opposition incisive, menée par le (RN) et le Printemps Marseillais qui rassemble une partie du PS, PCF, de LFI et de certains écologistes d’une part, de la (REM) et (EELV) d’autre part, ont fait campagne en dénonçant en bloc un système de clientélisme qui dirige la Ville sans partage depuis plusieurs décennies.

Face à cette situation tendue, la droite marseillaise reste divisée en proie à des tensions et des querelles intestines. Les plaies sont vives, et profondes.

Certains assumeront leurs responsabilités devant les militants du parti.

Présidente du Département, de la Métropole, adoubée par Jean-Claude Gaudin et investie par les Républicains avec près de 80% des voix, Martine Vassal la candidate (LR) doit faire face au frondeur, ex (LR) et sénateur, Bruno Gilles qui fait campagne sans étiquette (DVD) comme l’ex sénatrice (PS) Samia Ghali, qui vent debout attaquent de concerts avec les autres candidats, Martine Vassal considérée comme l’héritière du maire sortant.

Âpre, nerveuse, parfois violente, cette campagne a subit de nombreux débordements où les coups et les dérapages étaient souvent incontrôlés et les embardées délétères.

Menaces de procès, dépôts de plaintes, attaques ad personam, calomnies, dégradations de permanences, tags insultants devant le domicile de la présidente entres autres, ont tristement perturbé la campagne au grand dam des électeurs, privés de débats constructifs.

Dans ce climat lourd, s’ajoute la suspicion de fraudes et du bourrage d’urnes, qui hante les états-majors.

Des consignes fermes ont été lancées pour la surveillance des bureaux de votes.

Retranchés dans leur QG, les candidats ont suivis et commentés l’annonce des résultats tard dans la nuit.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, il manque encore le dépouillement de quelques bureaux.

Le Printemps Marseillais en tête du premier tour :

Médecin conseil auprès de la Sécurité Sociale, Michèle Rubirola la tête de liste du Printemps Marseillais est à la surprise générale en tête du premier tour.

Réussissant à rassembler autour d’elle plusieurs partis de gauche pour mener campagne, elle a mis l’accent sur l’écologie, la crise sociale et immobilière qui frappe les Marseillais, surfant sur les revendications des gilets jaunes.

Elle remporte 3 secteurs de la ville, comme sa première rivale, Martine Vassal (LR).

1812 voix séparent les 2 candidates.

Martine Vassal patronne sur son secteurs 7& 8, à l’instar de Valérie Boyer et Julien Ravier, son binôme, arrivent également en tête du secteur 11 & 12, tout comme Lionel Royer-Perreaut dans le 9 & 10 avec Aurore Bruna et Guy Teissier (testé positif dimanche au Covid-19 ), Martine Vassal aura fort à faire pour inverser la tendance.

Elle a annoncé tendre la main aux marseillais et marseillaises pour vaincre les extrêmes, arguant son bilan à la tête du Département et de la Métropole.

Devant le faible nombre de votants, elle pense avoir un réservoir de voix plus important que ses concurrents lors du second tour.

Loin derrière, arrivent les listes de Bruno Gilles avec (10,65 %) en 4e position et second sur son secteur historique. Le résultat est une mauvaise surprise pour le baron local.

Victime collatérale et novice en politique, l’ancien président de l’Université Aix- Marseille, Yvon Berland la (REM) est crédité de (7,88 %) se classant ainsi avant dernier du classement.

Manifestement les électeurs des candidats « marcheurs » ont fait marche arrière et n’ont pas répondu au projet proposé par le candidat la (REM).

Les deux hommes devront trouver des alliances pour exister au second tour, et rester dans le paysage politique local.

Il serait contre- nature de faire alliances avec les gauches rassemblées sous la bannière du Printemps Marseillais.

Quid de leurs électeurs perdus dans les consignes de vote ?

Suivront ils leurs chefs, ou iront-ils à la pêche ?

Bruno Gilles, sèchement battu dans son fief, par Michèle Rubirola propose « un large arc progressiste pour battre Martine Vassal et Stéphane Ravier (R N), tout comme Yvon Berland qui « regardera les projets proposés dans chaque secteur ».

Ce dernier reprenait les mêmes éléments de langage, en évoquant un arc progressiste pour apporter un avenir serein à Marseille.

En manque de flèches pour remporter un seul secteur et atteindre leurs objectifs, les deux outsiders décochent des pics contre Martine Vassal , devenue leur cible favorite.

Dans ce contexte particulier, Sébastien Barles (EELV) arrive en 5e position avec (8,10 %) des suffrages et ne pourra pas se maintenir.

Il annonce vouloir tourner la page les Républicains à Marseille, et en appelle au rassemblement avec le Printemps Marseillais.

Le candidat (RN) Stéphane Ravier caracole en tête sur son secteur de St Jérôme dans le 13 & 14, avec (33,49 %) des voix.

Le « frontiste » ne casse pas le fameux plafond de verre, et reste en retrait sur les scores antérieurs.

Il a demandé le report des élections municipales, estimant que le virus avait volé le suffrage.

Dernière du classement avec (6,42 %) de votants, Samia Ghali maintient sa pôle position dans son secteur des quartiers nord avec (25,84 % ).

Après cette première manche disputée, l’heure est venue de soigner les plaies et entrevoir le second tour.

Certainement que des alliances et des fiançailles se noueront dans les jours prochains.

Rassembler sous un tipi comme le faisaient naguère les indiens, en fumant le calumet de la paix, les états-majors, smartphones à la main, tenteront de préparer l’avenir de Marseille avec des équipes rassemblées, après avoir enterré la hache de guerre. Paris interviendra certainement pour empêcher l’hémorragie.

En attendant l’apparition de la fumée blanche comme signal d’accord, c’est avec une prudence de Sioux que nous allons observer ces tentatives de paix.

L’évolution de la pandémie du coronavirus et le report probable des élections, ajoute de l’incertitude et du suspens aux négociations.

Une nouvelle campagne se profile à l’horizon.

Alain Sarkissian