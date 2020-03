Revue de la presse arménienne du 10 mars 2020

Le gouvernement demande instamment d’éviter de voyager en Italie, France, Allemagne, Espagne, Japon, Chine, Iran, Corée du Sud/ Les médias indiquent que compte tenu de la propagation du coronavirus, le Ministère arménien des Affaires étrangères a exhorté les citoyens arméniens à s’abstenir temporairement de visites en Iran, en Chine, en Corée, au Japon et dans les pays de l’UE (notamment en Italie, en Allemagne, en France et en Espagne), sauf en cas d’urgence. En cas de visite ou de séjour dans l’un des pays susmentionnés, les citoyens sont exhortés à suivre les instructions et les conseils du Ministère de la Santé de l’Arménie et des autorités compétentes du pays concerné. Le Ministre de la Santé, Arsen Torosyan, a indiqué sur sa page Facebook que le gouvernement demande instamment d’éviter de voyager dans les pays suivants : Italie, France, Allemagne, Espagne, Japon, Chine, Iran, Corée du Sud. Les citoyens rentrés des pays mentionnés, dont la France, devront s’isoler pendant 14 jours et éviter tout contact. En outre, le gouvernement demande aux citoyens d’effectuer des voyages d’affaires « uniquement en cas de besoin extrême ». Il a également demandé aux employeurs d’assurer des conditions de travail à distance pour les employés de retour de ces pays. Le Ministre a également indiqué qu’il fallait éviter d’organiser des événements internationaux en Arménie avec la participation de personnes en provenance de ces pays. Arsen Torosyan a demandé instamment aux citoyens retournés en Arménie au cours des 14 derniers jours qui présentent des symptômes de fièvre, de toux et de difficultés respiratoires, de contacter les autorités sanitaires.

Pour tout citoyen entrant en Arménie les autorités constitueront une fiche indiquant les pays qu’il a visités au cours des 14 derniers jours/ La presse rend compte de la session de la Commission coordonnant les activités de prévention de la propagation du coronavirus en Arménie lors de laquelle il a été décidé que 1/ pour tout citoyen entrant en Arménie les autorités constitueront une fiche indiquant les pays qu’il a visités au cours des 14 derniers jours ; 2/ pour certains transferts de marchandises avec l’Iran, le Ministère de l’Economie créera un guichet qui permettra de transférer certaines marchandises vers l’Arménie et vice-versa ; 3/ le gouvernement appellera les citoyens d’Arménie à s’abstenir de se rendre dans les zones à risque ; 4/ les citoyens d’Arménie en Iran qui ont des membres de leur famille qui ne sont pas citoyens d’Arménie et ne sont pas résidents d’Arménie doivent avoir la possibilité de retourner en Arménie.

La visite de travail à Bruxelles du Premier ministre/ La presse rend compte de la visite de travail à Bruxelles du Premier ministre, Nikol Pachinian, lors de laquelle il a rencontré le Président du Conseil européen, Charles Michel, le Président du Parti populaire européen, Donald Tusk, et le Vice-président de la Commission européenne, Josep Borrell. Selon le député progouvernemental, Président de la Commission parlementaire des relations extérieures Ruben Rubinyan, le référendum constitutionnel a également été discuté lors de la rencontre de Nikol Pachinian avec ses collègues européens. La presse indique que la réunion de Pachinian avec Tusk a été précédée par des spéculations selon lesquelles le parti au pouvoir, « Contrat Civil » de Pachinian, pourrait envisager d’adhérer au Parti populaire européen, mais Ruben Rubinian a déclaré qu’à ce jour, le parti de Pachinian n’avait pas demandé à adhérer à une quelconque structure de parti européen. La presse rappelle que l’ancien Président Serge Sarkissian, dont le parti « Républicain » est membre du Parti populaire européen, avait rencontré le 5 mars Donald Tusk (cf. revue du 06 mars 2020).

Nikol Pachinian sera en congé pour faire campagne pour le « Oui » au référendum/ Les journaux indiquent que le Premier ministre, Nikol Pachinian, a indiqué sur sa page Facebook qu’à partir du 10 mars il sera en congé afin d’être « pleinement impliqué dans la campagne pour le « Oui » au référendum ». Il a indiqué que le 10 mars il se rendra dans la région de Syunik notamment à Meghri, à Kajaran, à Kapan et dans village de Tegh.

L’économie arménienne et les développements régionaux et mondiaux/ La presse s’interroge sur le potentiel impact de la chute du rouble russe de plus de 7 % après l’effondrement des prix du pétrole. D’après la porte-parole du Ministère de l’Economie, le gouvernement arménien analyse les tendances économiques mondiales et régionales influencées par la chute des prix du pétrole et la chute du rouble russe afin d’envoyer des signaux corrects aux fabricants et exportateurs locaux. Selon elle, une dépréciation du rouble peut avoir un impact sur la compétitivité des fabricants arméniens par rapport aux autres principaux producteurs sur le marché russe et de l’Union économique eurasiatique qui constituent un marché considérable pour les exportateurs arméniens. La Banque centrale d’Arménie a également publié une déclaration lundi, affirmant qu’elle suivait de près les développements économiques mondiaux influencés par l’apparition du nouveau coronavirus. Selon ses estimations, ces influences sur l’économie mondiale et l’économie arménienne devraient être de courte durée.

Robert Kocharyan a été hospitalisé/ La presse indique que l’ancien président, Robert Kocharyan, qui est en détention provisoire dans le cadre de l’affaire du 1er mars 2008, a été hospitalisé. Selon son avocat, Kocharyan doit subir quelques examens médicaux et devra probablement rester à l’hôpital pendant plusieurs jours.

Marche à Erevan et à Gumri contre la violence à l’égard des femmes/ La presse rend compte des marches à Erevan et à Gumri contre la violence à l’égard des femmes tenues après le récent féminicide à Gumri. Une femme et sa fille mineure ont été sévèrement battues le 5 mars, à Gumri par le compagnon de la femme. La femme est morte sur place, alors que la petite fille est à l’hôpital d’Erevan dans un état très grave. Les organisateurs de la marche ont rappelé qu’entre janvier et mars 2020, il y a eu 5 féminicides. Joghovourd indique que l’adoption en 2017 de la législation sur la violence domestique qui a fait beaucoup de bruit à l’époque n’a pas amélioré la situation et le fait est que peu importe le nombre de lois adoptées, la situation est alarmante. Joghovourd indique qu’en 2019 le Comité d’enquête a relevé 635 cas de violence domestique par rapport à 519 en 2018.

Rédaction : Lena Gyulkhasyan

Ambassade de France en Arménie