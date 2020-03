EREVAN-AMBA Presse <presse.erevan-amba@diplomatie.gouv.fr>

Revue de la presse arménienne du 06 mars 2020

COVID-19 :

L’Arménie met en œuvre des mesures supplémentaires pour prévenir la propagation du virus au sein de l’armée/ La presse indique que le Ministère de la Défense a annoncé que des points de contrôle thermométrique avaient été mis en place dans les bases militaires et que tous les individus autorisés à y entrer sont dans l’obligation de porter un masque. Le Ministère a également indiqué qu’à l’heure actuelle tous les examens médicaux et les soins prévus dans les installations militaires pour les membres des familles des militaires avaient été annulés.

L’Arménie en zone verte pour ce qui est de sa capacité à se prémunir du virus/ La presse rend compte du classement du site internet Prevent Epidemics qui classe l’Arménie parmi les pays disposant d’un niveau de protection les plus sûr avec un score de 90 points. Selon ce rapport, l’Arménie dispose de « systèmes fonctionnels pour trouver, arrêter et prévenir les menaces pour la santé, bien qu’ils doivent travailler pour maintenir ce niveau de protection pour leur population ». Commentant ce rapport, le Vice-Premier Ministre, Tigran Avinyan, a affirmé que « l’Arménie est prête à trouver, arrêter et prévenir les épidémies ». Pour le Ministre de la Santé, Arsen Torosyan, « si tout est fait correctement, l’infection devrait diminuer d’ici 2 à 3 semaines dans les Etats européens. D’ici là, l’Arménie devra également revoir toutes les mesures restrictives prises pour prévenir la propagation du coronavirus, notamment le régime des visas et la communication avec la Chine ».

Les écoles et les universités rouvriront le 09 mars 2020/ La presse indique que le Ministre de l’Education, des Sciences, de la Culture et des Sports a annoncé que le gouvernement ne prolongera très certainement pas la fermeture des écoles et des universités. Sans autre cas de Covid-19 en Arménie, les cours reprendront à partir du 09 mars.

Procès/Politique intérieure :

Le dossier pénal contre Hrayr Tovmasyan et son gendre a été soumis au Bureau du procureur général/ La presse indique que l’affaire pour « abus de pouvoir » à l’encontre du Président de la Cour Constitutionnelle Hrayr Tovmasyan et de son gendre, ancien chef de l’inspection de contrôle de la légitimité du Ministère de la Justice, a été soumis au Bureau du procureur général d’Arménie. Ainsi, si le Président du bureau approuve les charges retenues contre eux, l’affaire sera dans les prochains jours portée devant les tribunaux. Rappelons que Tovmasyan est accusé d’avoir utilisé sa position de Ministre de la Justice (fonction qu’il a tenu de 2010 à 2014) pour privatiser des bureaux à Erevan. Il aurait également fait pression sur des notaires travaillant pour le Ministère de la Justice afin qu’ils louent à des prix gonflés des bureaux dont il était le propriétaire. Son gendre est accusé de complicité dans l’affaire.

La justice arménienne a autorisé l’ancien Président Serge Sarkissian à se rendre à Bruxelles pour une visite de travail/ La presse indique que l’ancien Président Serge Sarkissian s’est rendu à Bruxelles afin d’y rencontrer, entres autres, le Président du parti populaire européen (PPE), ancien Président du Conseil de l’Europe, Donald Tusk. Serge Sarkissian a salué l’accueil cordial qu’il avait reçu et a félicité Donald Tusk pour son élection à la tête du PPE. Il s’est également exprimé sur les derniers développements de la politique intérieure en Arménie et a rappelé « l’importance du partenariat international dans la perspective du développement de la démocratie en Arménie et du renforcement de la stabilité régionale ». Evoquant le référendum il a déclaré que « tout changement doit être fait dans le cadre de la Constitution et des procédures exclusivement légales, par une implication maximale des institutions spécialisées concernées et sur la base des conclusions des experts ». Rappelons qu’une enquête est actuellement ouverte contre lui pour détournement de fonds.

Les Arméniens de France s’inquiètent des liens existants entre la candidate à la mairie de Paris Rachida Dati et les autorités azerbaïdjanaises/ La presse rend compte de l’inquiétude des Arméniens de France vis-à-vis de la candidature à la fonction de Maire de Paris de Rachida Dati. Les co-présidents du Conseil de coordination des organisations arméniennes de France (CCAF) Murad Papazian et Ara Toranyan ont fait part de leurs préoccupations dans un article publié sur la plateforme en ligne Marianne. Pour les Présidents du CCAF, Rachida Dati est connue pour ses liens étroits avec les autorités azerbaïdjanaises qu’ils qualifient « d’autoritaires et de non démocratiques ». Ils rappellent qu’elle a été membre de l’Assemblée des amis de l’Azerbaïdjan, qui était selon eux, l’un des principaux outils de la « politique du caviar » de l’Azerbaïdjan en France.

Hayr Tovmasyan a reçu une délégation de l’OSCE/BIDDH afin de discuter des réformes constitutionnelles en cours dans le pays/ La presse indique que le Président de la Cour constitutionnelle a reçu une délégation du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH) de l’OSCE afin de discuter des réformes de la justice en Arménie. L’ordre du jour des réformes constitutionnelles a également été examiné en détail.

Economie :

Le gouvernement arménien envisage de réformer le système d’imposition foncière/ La presse indique que le Premier Ministre a convoqué une consultation au cours de laquelle les recommandations soumises pour la révision du système d’imposition des biens immobiliers en Arménie ont été examinées. Les recommandations concernaient le taux de l’impôt foncier pour les appartements, les zones publiques et industrielles, les garages, ainsi que les terrains en construction. La méthodologie d’évaluation des actifs et des territoires ainsi que l’impact potentiel sur le changement des taux ont également été abordés. L’objectif est selon Nikol Pachinian de rendre la fiscalité plus accessible. Le Premier Ministre est maintenant chargé d’élaborer un document de réflexion pertinent sur la base des recommandations soumises et en tenant compte des commentaires et des opinions exprimés au cours de la consultation.

