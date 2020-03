Lyon, 15 mars 2020 (AFP) - Le Conseil de coordination des organisations

arméniennes en France (CCAF) a condamné dimanche la « profanation » du mémorial

du génocide arménien, situé dans le centre-ville de Lyon, par des individus

qui ont tagué sur le monument des slogans anarchistes et anti-Macron.

"Ce nouvel acte de vandalisme contre un monument érigé à la mémoire des

1.500.000 Arméniens assassinés par le gouvernement +Jeunes turcs+ constitue

une grave offense à l’égard des victimes ainsi que de l’humanité qui a été

touchée dans son essence même par ce crime", estime le CCAF dans un communiqué

transmis à l’AFP.

"Le CCAF demande aux autorités de retrouver les auteurs de ces dégradations

et d’établir une surveillance susceptible de prévenir toute récidive",

poursuit le CCAF.

Le mémorial du génocide arménien, monument composé de 36 colonnes sur

lesquelles sont gravés des poèmes de Gostan Zarian et situé en plein cœur de

la ville à proximité de la place Bellecour, a été vandalisé au cours des

derniers jours et portait dimanche des slogans anarchistes d’extrême gauche et

anti-Macron.

Contacté par l’AFP, le parquet de Lyon n’était pas immédiatement disponible

pour confirmer l’ouverture d’une enquête sur ces dégradations.