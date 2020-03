Samedi 14 mars le président turc Recep Tayyip Erdogan et son homologue azéri Ilham Aliev se sont entretenus au téléphone et décidé de prendre des mesures pour lutter contre le coronavirus a rapporté l’agence de presse russe Tass. « Lors de l’entretien, les relations bilatérales et la situation régionale furent évoqués. Il fut également décidé d’arrêter les vols aériens, exceptés les transports de marchandises entre la Turquie et l’Azerbaïdjan » a indiqué le communiqué.

Comme quoi, deux pays et deux peuples frères qui se disent de la même famille turque, peuvent ne plus vouloir respirer le même air en famille…

Krikor Amirzayan