Déclaration du Ministère des Affaires Etrangères sur l’enregistrement consulaire des citoyens de la République d’Arménie à l’étranger

Compte tenu de la situation actuelle et des risques de pandémie à cause de la propagation de nouveau type de coronavirus (Covid-19), nous exhortons les citoyens arméniens, qui se trouvent à l’étranger ou envisagent de voyager à l’étranger à se présenter pour un enregistrement consulaire, ce qui peut désormais se faire via un système automatisé d’enregistrement. https://www.mfa.am/hy/consular-registration/

Nous invitons les citoyens arméniens des pays susmentionnés à contacter l’ambassade et à fournir l’information sur leur état de santé et leur emplacement (nom, prénom, lieu de résidence, numéro de téléphone).