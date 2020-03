Coronavirus : Nikol Pachinian et sa femme testés négatifs

Le Premier ministre Nikol Pachinian et son épouse Anna Hakobian ont été testés négatifs au coronavirus samedi après avoir passé une nuit en isolement dans la ville de Sevan, a annoncé le leader arménien lors d’un live sur Facebook.

Pachinian a déclaré qu’il avait décidé de subir un test de dépistage du virus potentiellement mortel également connu sous le nom de COVID-19 après que des inquiétudes ont été exprimées dans les médias arméniens concernant les contacts d’Hakobian avec l’épouse du président brésilien Jair Bolsonaro lors de sa visite dans le pays d’Amérique latine le 7 mars.

En début de semaine dernière, les médias internationaux ont suggéré que Bolsanaro pourrait avoir été affecté par le virus après que l’un de ses collaborateurs eut été testé positif, mais le leader brésilien a annoncé plus tard qu’il etait négatif au COVID-19.

« Nous sommes heureux de vous dire que nos tests sont négatifs, ce qui signifie que pour l’instant, nous avons éviter le coronavirus », a expliqué Pachinian.

L’Arménie a signalé sept nouveaux cas de coronavirus le 14 mars, ce qui porte le total à 20. Le virus introduit pour la première fois par l’Iran et l’Italie a ensuite été transmis localement. Des dizaines de personnes soupçonnées d’avoir eu des contacts avec des patients atteints de coronavirus sont actuellement mises en quarantaine ou auto-quarantaines en Arménie.

Pachinian a annoncé que le premier patient arménien souffrant de coronavirus, un homme de 29 ans hospitalisé le 1er mars après avoir été évacué d’Iran, avait désormais des résultats négatifs.

« Cela signifie qu’il a été guéri », s’est félicité Pachinian. « Il subira encore un test et si le résultat de ce test est à nouveau négatif, nous pourrons dire que l’homme est totalement guéri. »

Les autorités arméniennes disent que la communauté la plus touchée en Arménie est Etchmiadin, une ville située à environ 20 kilomètres à l’ouest de la capitale Erevan. Selon des responsables, 13 des patients actuellement atteints de coronavirus sont des personnes qui ont eu des contacts avec une femme arrivée d’Italie et dont le test a été positif.

Selon des responsables, la femme avait caché aux agents de santé qui la contactaient régulièrement par téléphone pour surveiller son état de santé qu’elle avait de la fièvre et avait ensuite participé à la fête de fiançailles de son fils à laquelle plusieurs dizaines de personnes ont assisté. Tous ont été mis en quarantaine, selon des responsables.

« Nous avons réussi à isoler tous les participants et leur environnement. En ce moment, environ 200 personnes sont isolées », a révélé Pachinian.

Le Premier ministre a ajouté qu’Etchmiadzine est désormais la ville la plus risquée d’Arménie en termes de propagation potentielle de coronavirus et a exhorté les habitants de la ville à prendre des précautions supplémentaires. « Je sais qu’en ce moment, la plupart des gens à Etchmiadzine restent à la maison », a souligné Pachinian, appelant à nouveau toutes les personnes soupçonnant d’avoir pu entrer en contact avec des personnes potentiellement touchées par le coronavirus à rester à l’intérieur et à contacter les services d’urgence si elles présentent un des symptômes.

Le Premier ministre a de nouveau exhorté les gens à s’abstenir de participer à des événements de masse afin de réduire les risques de propagation du coronavirus. En début de semaine dernière, il a lui-même suspendu sa campagne pour le référendum constitutionnel arménien prévu le mois prochain.

Le gouvernement arménien a pris un ensemble de mesures pour empêcher la propagation de l’infection dans le pays. Ainsi, toutes les écoles, universités et jardins d’enfants resteront fermés au moins jusqu’au 23 mars.

Les postes frontaliers avec la Géorgie sont fermés aux citoyens depuis 10 jours, mais aucune restriction n’a été imposée au trafic de marchandises.

Plus tôt ce mois-ci, l’Arménie a également réintroduit un régime de visas et resserré les contrôles à la frontière avec l’Iran.

L’Arménie se prépare à évacuer des citoyens d’Italie le 15 mars à bord d’un vol charter. Le gouvernement dit que tous les évacués seront mis en quarantaine. Selon la décision du gouvernement, désormais tous les passagers arrivant en Arménie en provenance de pays européens où les risques de coronavirus sont jugés élevés devront également être placés en quarantaine ou se mettre eux-mêmes en quarantaine à leur domicile.