Le Dauphiné Libéré (édition de Valence) : le radiothon de Radio A à Valence

Lu dans « Le Dauphiné Libéré » (édition de Valence) du Dimanche 15 Mars 2020 l’article sur le Radiothon de Radio A qui s’est déroulé dimanche dernier en présence de nombreuses associations dont une large partie du bureau du 24 Comité du 24 Avril Drôme-Ardèche, organe représentatif de la communauté arménienne de Valence et région avec Georges Ishacian, Krikor Amirzayan, Georges Rastklan (copresidents du C24) et les membres Nazo Alain Jinbachian (secrétaire) et Georges Eretzian (conseiller).