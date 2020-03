Le CCAF dénonce la profanation du mémorial du génocide

Le bureau national du CCAF condamne avec la plus grande vigueur la profanation du mémorial du génocide arménien situé place Antonin-Poncet à Lyon. Ce nouvel acte de vandalisme contre un monument érigé à la mémoire des 1500 000 Arméniens assassinés par le gouvernement « Jeunes turcs » constitue une grave offense à l’égard des victimes ainsi que de l’humanité qui a été touchée dans son essence même par ce crime. Il est à mettre en relation avec la montée du négationnisme dans la République, à la banalisation de ce phénomène et fait écho au manque de vigilance manifeste de certains élus à son endroit. Le CCAF demande aux autorités de retrouver les auteurs de ces dégradations et d’établir une surveillance susceptible de prévenir toute récidive. Il les appelle également à renforcer le dispositif légal contre le négationnisme du génocide arménien, notamment propagé par les relais d’Ankara sur le territoire.