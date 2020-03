Etchmiadzine appelle à la vigilance et aux précautions contre le coronavirus

L’Église apostolique arménienne a appelé vendredi tous les fidèles et autres citoyens d’Arménie à respecter les mesures de protection recommandées par les autorités pour contenir la propagation de la nouvelle infection à coronavirus qui a déjà touché huit personnes dans le pays.

Dans une déclaration diffusée par le Saint Siège d’Etchmiadzine, les évêques de l’église dirigée par le Catholicos de tous les Arméniens Karekin II ont déclaré « Nous demandons instamment à tous de faire preuve de la plus grande vigilance et responsabilité, de se conformer aux exigences et aux instructions des institutions spécialisées de manière cohérente et sérieuse et d’appliquer toutes les mesures préventives ».

Le clergé a déclaré que l’Eglise continuera à remplir sa mission en fournissant « un soin spirituel à ses fidèles enfants, les encourageant à rester forts dans leur foi, à faire face aux difficultés et aux tribulations, avec la foi en Dieu et les prières ».

Deux nouveaux cas du nouveau coronavirus connu sous le nom de COVID-19 ont été confirmés en Arménie vendredi, portant le nombre total de personnes infectées à huit. Des dizaines de personnes sont actuellement mises en quarantaine ou en auto-quarantaine en Arménie après avoir eu des contacts suspects avec les personnes infectées, dont quatre venaient d’Italie et d’Iran, pays où le coronavirus a frappé.

Plus tôt dans la journée, le gouvernement arménien a décidé de fermer toutes les écoles, universités et jardins d’enfants jusqu’au 23 mars au moins. Le Premier ministre Nikol Pashinian a également appelé les citoyens, en particulier ceux qui présentent des symptômes de type coronavirus, à s’abstenir de participer à des manifestations de masse.

La fédération arménienne de football a annoncé plus tard vendredi que tous les tournois organisés sous son égide seront suspendus jusqu’au 23 mars.

Entre-temps, pour réduire le risque de propagation de l’infection par le coronavirus par le biais de l’argent liquide, la Banque centrale d’Arménie a exhorté les citoyens à utiliser davantage de moyens de paiement autres que les espèces et de services bancaires en ligne.