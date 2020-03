Le zoo d’Erevan arrête temporairement son activité. « Pour des raisons de sécurité, le zoo d’Erevan sera fermé jusqu’au 23 mars. Les informations nécessaires seront fournies sur la reprise du parc » a indiqué le zoo dans un communiqué.

Rappelons qu’en relation avec la situation du coronavirus, les théâtres, les salles de concert, les musées et les bibliothèques, ainsi que les établissements préscolaires et éducatifs, sont fermés en Arménie jusqu’au 23 mars. Actuellement, 15 cas de coronavirus ont été confirmés en Arménie. Notez que 8 cas de coronavirus sont associés au cluster d’Echmiadzine, où un citoyen arménien, qui est venu de Milan et qui a caché ses symptômes aux médecins, était porteur du virus. À cet égard, le maire d’Echmiadzine a appelé les citoyens à ne pas quitter la ville sans urgence.

Les mesures préventives ont été renforcées à Erevan : depuis le 14 mars, tous les trains du métro d’Erevan sont désinfectés par les moyens recommandés par le ministère de la Santé.