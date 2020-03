Nikol Pashinyan a rencontré les parents des militaires décédés

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a rencontré les parents des militaires décédes. Le Chef du gouvernement a félicité les mères en deuil à l’occasion de la Journée Internationale des femme et a noté que l’objectif principal cette rencontre n’est pas de les féliciter pour la fête.

« Nous avons essayé d’utiliser la fête d’aujourd’hui pour notre conversation. Je tiens à dire que le sujet de notre discussion d’aujourd’hui ne sera pas le processus, les circonstances et les détails des affaires pénales, et notre discussion sera beaucoup plus large. Tout d’abord, je veux dire ce que je pense du fait que très souvent, avec une certaine fréquence, vous devez organiser des actions devant le bâtiment du gouvernement ou divers ministères. Je ne sais pas à quoi ça ressemble de l’extérieur, mais c’est toujours une grande douleur pour moi, et je pense que c’est aussi une grande douleur pour la République d’Arménie et notre peuple.

Mais voici une question globale, et comment tout cela va-t-il se terminer, car il y a là une tâche très simple, nous devons avoir une solution, car c’est une douleur pour vous aussi bien que pour notre peuple. Nous devons comprendre que nous devons trouver une solution, j’appelle cela notre problème commun, en général, je veux dire le problème de notre peuple, parce que les gens ont une question naturelle quant à ce qu’est cette histoire et quand cette histoire se terminera.

C’est un problème pour notre État, les forces armées, les forces de l’ordre et le gouvernement, et je vous ai donc invité aujourd’hui à proposer des solutions, car lors de notre première réunion, nous nous sommes mis d’accord sur une formule de solution, mais comme nous l’avons compris, cette formule ne fonctionne pas, et nous devons trouver une nouvelle formule. Mais je veux que nous convenions d’abord que nous sommes tous d’accord avec l’argument suivant : nous devons accepter la vérité, quelle que soit cette vérité, peu importe à quel point elle est acceptable ou inacceptable pour chacun de nous, et combien nous veulent se réconcilier avec elle. Mais à la fin, nous devons tous faire face à cette vérité.

Et la tâche d’aujourd’hui, je considère ce qui suit : à la suite de tout cela, vous devez arrêter vos actions non seulement pour les arrêter, mais parce que nous devons nous mettre d’accord sur les moyens de parvenir à la vérité. À moins, bien sûr, que nous ne parvenions à un accord, vous continuerez naturellement », a déclaré le Premier ministre.

Le Chef du gouvernement a invité les parents à former un groupe d’enquête alternatif conjoint, composé de trois avocats en qui ils ont confiance. Nikol Pashinyan a noté que l’équipe d’enquête comprendra également trois avocats proposés par lui, dont la candidature doit également recevoir l’approbation parentale. Le Premier ministre a ajouté que le gouvernement assumera tous les frais des avocats et que les parents, en accord avec l’équipe d’enquête, détermineront le principe de l’enquête sur les affaires pénales : par ordre alphabétique ou par prescription. L’importance de veiller à ce que les membres de l’équipe d’enquête n’aient pas été impliqués auparavant dans des affaires pénales pertinentes a également été soulignée.