La chaîne de Télévision publique d’Arménie a présenté la vidéo officielle d’Athena Manoukian qui représentera l’Arménie à l’Eurovision 2020 avec sa chanson « Chains On You »

La chaîne de Télévision publique d’Arménie vient de mettre la vidéo officielle de la représentante de l’Arménie à l’Eurovision 2020, Athena Manoukian avec la chanson « Chains On You ». L’arméno-grecque qui s’affirme déjà comme l’une des favorites de l’Eurovision 2020 dont la finale se déroulera le 16 mai à Rotterdam (Pays-Bas) devra passer la phase de la demi-finale qui aura lieu le 12 et 14 mai.

Rappelons que le jury arménien ainsi que les téléspectateurs d’Arménie avaient voté le 19 février dernier lors de l’émission « Tébi Evratesil 2020 » (Direction Eurovision 2020). Athena Manoukian gagnant le concours arménien avec une très grande avance sur les neuf autres candidats.

Krikor Amirzayan