Albert Grigoryan, Délégué Général d’Engie en Russie

Albert Grigoryan, né en Arménie à l’époque de l’Union soviétique, puis ayant fait ses études à Paris, est arrivé 15 ans plus tard en Russie où il dirige depuis 2012 le bureau de représentation du groupe Engie. Le partenariat stratégique qui unit Engie et Gazprom remonte à 1975 et représente aujourd’hui environ 15% des échanges franco-russes.