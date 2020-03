100 personnes en confinement à Echmiadzine, 13 cas testés positifs au Coronavirus.

Un « cluster » a fait son apparition à Echmiadzine, après la contamination lors d’une fête de famille via une personne sans doute infectée depuis plusieurs jours, mais qui aurait, selon les dernières déclarations du Premier Ministre et les vérifications des autorités sanitaires, dissimulé ses symptômes. Au total , 13 personnes ont été testés positives au Coronavirus en cette veille de week-end, dont certaines donc de ce cluster, mais aussi deux autres faisant partie des rapatriés d’Iran en quarantaine à Tsakhadzor. Les autres 28 personnes confinées à Tsakhadzor terminent leurs derniers tests et pourront (...)