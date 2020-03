La réunion entre Erdogan, Macron et Merkel se tiendra par téléconférence

Le président turc Recep Tayyip Erdogan tiendra un sommet à distance, par téléconférence, avec le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel, en raison du coronavirus, a annoncé vendredi l’agence officielle Anadolu. M. Erdogan avait indiqué mardi dernier qu’il recevrait Mme Merkel et M. Macron le 17 mars à Istanbul pour des discussions sur les migrants et la Syrie. Mais en raison de la pandémie de nouveau coronavirus, les discussions auront lieu par téléconférence, a indiqué l’agence. La réunion devait porter sur la crise surgie après la décision en février de (...)