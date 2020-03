Communiqué de la CBAF

Suite à l’épidémie de Covid-19, la Croix Bleue des Arméniens de France informe tous ses adhérents et amis que, par mesure de précaution, l’ensemble des manifestations et activités des sections de la CBAF en Ile de France, Rhône-Alpes et PACA sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.

Les cours d’arménien et activités extra-scolaires sont également suspendus.

Nous vous invitons à vous rapprocher de vos sections pour de plus amples informations.

Paris, le 13 mars 2020