Le concours européen de la chanson, l’Eurovision 2000 qui dont la finale se déroulera le 16 mai à Rotterdam (Pays-Bas) pourrait se dérouler à huit clos écrit le site The Wiwibloggs. Le maire de Rotterdam pourrait prendre une mesure d’interdiction de tout rassemblement. Ainsi, les spectateurs ne pouvant plus prendre part au concours. La décision définitive des autorités de Rotterdam interviendra le 5 ou 6 avril. Les demi-finales de l’Eurovision 2020 sont prévues le 12 et 14 mai. L’arméno-grecque Athena Manoukian qui gagna le concours arménien de l’Eurovision, devant représenter l’Arménie. L’Eurovision est suivie par près de 200 millions de téléspectateurs en Europe et dans le monde.

