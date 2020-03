Accord russo-turc pour des patrouilles conjointes à Idleb

Ankara, 13 mars 2020 (AFP) - La Turquie et la Russie ont conclu vendredi un

accord pour coordonner des patrouilles conjointes dans la province d’Idleb,

dans le Nord-Ouest de la Syrie, où un fragile cessez-le-feu a mis fin à des

semaines de violences.

A l’issue de quatre jours de discussions entre militaires russes et turc à

Ankara, le ministre turc de la Défense Hulusi Akar a annoncé que les deux

parties avaient signé un document confirmant que des patrouilles débuteraient

dimanche sur une autoroute stratégique de la province d’Idleb, la M4.

"Nous allons ouvrir des centres de coordination et diriger ce processus

conjointement", a déclaré M. Akar, cité par l’agence de presse étatique

Anadolu.

La semaine dernière, Ankara et Moscou ont conclu un accord de cessez-le-feu

pour mettre un terme à des semaines d’escalade qui ont atteint un pic avec des

affrontements entre militaires turcs et syriens à Idleb.

Même si la Turquie soutient des groupes rebelles en Syrie et la Russie

appuie le régime de Bachar al-Assad, ces deux pays coopèrent depuis plusieurs

années sur le dossier syrien.

Entré en vigueur le 6 mars, l’accord de cessez-le-feu a permis de rétablir

un semblant de calme dans la province d’Idleb, théâtre pendant plusieurs mois

d’intenses bombardements des avions des forces de Damas et de Moscou qui ont

provoqué une catastrophe humanitaire.