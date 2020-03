Les nouveaux billets de la Banque Centrale d’Arménie gagnent le concours international Hight Security Printing EMEA-2020 à Lisbonne (Portugal)

La nouvelle série des billets de banque d’Arménie remportant le concours international Hight Security Printing EMEA-2020 a indiqué la Banque Centrale d’Arménie. Le concours se déroulait du 9 au 11 mars à Lisbonne (Portugal) avec trois prix : « Meilleure nouvelle série », « Meilleur nouveau billet » et « Meilleure monnaie commémorative ». Les billets de banque d’Arménie de la série 1 000, 2 000, 5 000, 10 000, 20 000 et 50 000 drams reçut le prix de « Meilleure nouvelle série » en raison de la matière robuste utilisée par les billes arméniens et la qualité de leur impression. Le design de ces billets ainsi que les thèmes historiques, culturels et religieux traités retinrent l’attention du jury.

Krikor Amirzayan