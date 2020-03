Le Président de la République Emmanuel Macron a parlé ce jeudi aux Français. Il a confirmé que les élections municipales des 15 et 22 mars se tiendront comme prévu.

Le CCAF Sud appelle tous les Français d’origine Arménienne, citoyens Marseillais à se rendre dans les bureaux de vote pour exprimer leur choix. La démocratie représentative donne l’occasion à tous de se prononcer en faveur des candidats librement choisis.

La plupart des partis et des listes comptent des soutiens indéfectibles de la cause Arménienne, des personnalités qui depuis très longtemps ont pris fait et cause pour défendre la Justice, au risque de subir la vindicte des négationnistes sans scrupule et des états barbares dont le seul rêve est de voir l’Arménie et les arméniens effacés définitivement du monde.

Nous prions nos concitoyens de faire preuve de discernement et de choisir avec pertinence, ceux qui seront les mieux amène de défendre les valeurs de notre belle République et porter les futurs projets en cohérence avec la mission du CCAF.

Votez et faites voter massivement

Le CCAF Sud

Marseille le 12/03/2020