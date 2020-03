Erevan, le 13 mars : le point sur le Coronavirus

Le Premier ministre Nikol Pachinian a annoncé hier soir la fermeture des établissements d’enseignement scolaires et universitaires au moins jusqu’au 23 mars.

Avant hier, trois personnes revenant d’Italie et/ou en transit vers Erevan par ce pays ont été testés positifs au coronavirus.

Deux autres cas ont été également dépistés hier.

Les passagers des vols de Ryan Air, le dernier étant arrivé en provenance de Rome le 10 mars au soir, ont fait l’objet d’une surveillance renforcée dès la semaine dernière. Tout passager, qu’il soit citoyen arménien ou se rendant en Arménie pour un autre motif a rempli un questionnaire destiné à faciliter la prise de contact et le contrôle en ville de ces passagers qui ont été soumis à un test de leur température dès leur arrivée à l’aéroport, débarquant de leur avion dans un endroit distinct du terminal général. Ils doivent surveiller leur température chaque jour, les équipes médicales les contactant pour venir prendre les relevés chez eux. Ils ne sont pas strictement confinés mais fortement enjoints à limiter leur déplacement et à respecter cette mesure quotidienne de la prise de température pendant 14 jours, temps d’incubation internationalement reconnu du coronavirus.

Depuis le 10 mars également, les passagers en provenance des vols de France font l’objet de mesures similaires. Ils doivent eux aussi remplir un formulaire à leur arrivée, signaler précisément leur lieu de résidence dans le pays et leurs numéros de téléphone et se soumettre également à la prise de leur température et aux visites des équipes médicales dédiées.

Les cas contacts identifiés des trois personnes dépistés avant hier ont été placés en quarantaine. Un vol spécial rapatriera dans deux jours, le 15 mars, les ressortissants Arméniens se trouvant encore en Italie et ceux ci se trouveront également placés en quarantaine.

Dès le premier cas identifié, le 1er mars, un passager arménien rapatrié d’Iran, les écoles et universités avaient été fermées pour une semaine. La mesure a donc été reconduite depuis hier pour éviter la propagation, et ce alors que la frontière terrestre avec l’Iran est fermée et le régime des visas remis en vigueur.

L’hôpital des maladies infectieuses de Nork a préparé des chambres isolées , dans lesquelles, avant hier, les cas suspicieux étaient déjà placés sous surveillance, ainsi que ce premier patient identifié à son rapatriement d’Iran, lequel va bien et n’a pas développé la forme grave de la maladie.

Parmi les trois cas identifiés avant hier se trouve un citoyen italien qui travaillait sur le chantier de construction en cours du centre TUMO.

L’école française a pour sa part avant même l’annonce du Premier Ministre et en coordination avec les autorités arméniennes décidé de suspendre les cours. Trois élèves résident en effet dans une zone où l’un des patients identifiés vit lui aussi, cependant, le proviseur a rappelé que ni ces élèves ni leur famille n’ont eu de contact direct et qu’il s’agissait là d’une mesure de précaution.

Les réunions et meetings de la campagne en faveur du « oui » au référendum constitutionnel du 5 avril ont eux aussi été suspendus après une réunion hier soir, en présence de Nikol Pachinian, des organisateurs de cette campagne.

Ce matin à l’aéroport, les tests de température ont été effectués au sortir même des avions. En plus des caméras thermiques mobiles, en place depuis le début des contaminations en Iran, les contrôles se sont donc la aussi durcis.

Le Premier ministre a pris la parole en live sur sa page Facebook il y a quelques heures pour rappeler ces mesures, que la situation était suivie heure par heure, et que la population serait informée en temps réel des évolutions.

La frontière terrestre avec la Géorgie est toujours ouverte, cependant, des chauffeurs réguliers affirmaient il y a deux jours que leur température était surveillée au passage de la frontière, tant du côté arménien que du côté géorgien, la Géorgie voisine enregistrant pour sa part 25 cas.

Les trente personnes qui avaient été placés à l’isolement dans l’hôtel Golden Palace de Tsakhadzor après la détection de ce premier cas positif de retour d’Iran s’y trouvent encore, cependant, aucun n’a développé de symptômes.

Laurence Ritter