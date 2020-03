Anouch Toranian : « En m’engageant politiquement, je le fais comme citoyenne française, sans jamais oublier d’où je viens »

Les 15 et 22 mars prochains, les Français seront appelés aux urnes pour procéder au renouvellement des conseils municipaux. Ces élections, fondamentales pour la vie quotidienne, le sont aussi pour le mouvement associatif, tant sur le plan communal que national, étant donné leur impact sur la composition future du Sénat. À ce titre elles intéressent doublement les Français d’origine arménienne engagés pour la défense de leur culture, de leur mémoire au niveau local, mais également politique.

Des personnalités d’origine arménienne se présentent à cette échéance municipale. C’est le cas d’Anouch Toranian, tête de liste du 15e arrondissement de Paris, candidate Paris en Commun aux côtés d’Anne Hidalgo. Militante dans la capitale et pour la cause arménienne, cette diplômée de sciences po Paris est actuellement directrice exécutive de l’UGAB France.

Nouvelles d’Arménie Magazine : Comment se présente politiquement la situation dans votre arrondissement ?

Anouch Toranian : Pour la première fois depuis longtemps, nous avons l’opportunité de faire basculer le 15e, le plus grand arrondissement de Paris et le plus peuplé, à gauche. Cela est dû à la multiplication des listes à droite.

Le maire actuel, Philippe Goujon (LR) a refusé de soutenir Rachida Dati, candidate Les Républicains à Paris, et de voter pour elle comme Maire de Paris, se laissant ainsi l’opportunité de pouvoir faire alliance avec La République en Marche au second tour. Elle a par conséquent décidé de présenter une candidate face à lui, Agnès Evren, et de faire campagne très activement contre sa réélection. Par ailleurs la dissidence de Cédric Vilanni affaiblit La République En Marche dans l’arrondissement.

Face à cette situation, Paris En Commun, le plateforme qui soutient la candidature d’Anne Hidalgo pour Paris et rassemble à la fois le PS, le PC, le parti Générations, des écologistes et des personnalités de la société civile comme moi, est le seul rassemblement de gauche.

Nous sommes mobilisés depuis des mois sur le terrain, à la rencontre des habitants pour construire notre programme avec eux, pour répondre à leurs aspirations. Nous sentons une véritable adhésion des habitants du 15e au projet que nous leur proposons. Ils ont conscience qu’il faut agir pour répondre à l’urgence environnementale et que cela ne peut se faire sans solidarité.

Pour répondre à votre question, les choses se présentent donc très bien pour nous !

Nouvelles d’Arménie Magazine : Quelles sont les 3 propositions prioritaires de votre programme ?

Anouch Toranian : Notre ambition pour le 15e est qu’il devienne un arrondissement exemplaire à l’échelle de Paris.

Exemplaire en matière environnementale car il y a urgence à répondre à répondre au défi climatique, à lutter contre la pollution, à offrir une meilleure alimentation à nos enfants, à mieux recycler nos déchets. Nous créerons à ce titre 3 grandes promenades végétalisées, nous transformerons la rue de Vaugirard et nous transformerons l’héliport de Balard en une grande Cité de la Biodiversité qui sera un poumon vert de 6 hectares.

Exemplaire en matière de lien social, d’accès aux services publics, de solidarité avec tous et surtout avec les plus démunis. C’est pour cette raison que notre priorité sera les quartiers les plus populaires du 15e qui ont été trop souvent oubliés et pointés du doigt.

Exemplaire en matière de proximité pour remettre l’humain au centre de tout et relever collectivement les défis du quotidien. Nous doublerons à ce titre les moyens en matière de propreté et créerons une police municipale parisienne qui sera davantage sur le terrain, notamment pour lutter contre les incivilités et le nuisances.

Exemplaire en matière d’attractivité et de dynamisme, notamment en matière culturelle, sportive et de soutien aux commerçants et aux entreprises afin qu’on ait tous envie d’y travailler et d’y vivre.

Nouvelles d’Arménie Magazine : Qu’apportera à la capitale la victoire de votre candidate à la mairie de Paris ?

Anouch Toranian : La victoire d’Anne Hidalgo à sa réélection pour la Mairie de Paris lui permettra de poursuivre la politique mise en place à l’échelle de la Ville depuis 6 ans. C’est une femme de conviction, qui a une vision résolument tournée vers l’avenir et qui a le courage de répondre aux enjeux du XXIe siècle et notamment les enjeux environnementaux. Elle est la seule candidate à la Mairie de Paris à se poser la question de savoir comment nous vivrons à Paris dans 5 ans, dans 10 ans, et à façonner une Ville où nos enfants pourront continuer à vivre, à habiter, à travailler. Son programme pour Paris repose sur un constat simple : Paris doit répondre à l’urgence écologique mais l’écologie ne peut se faire sans solidarité et lien social. Il repose aussi sur l’idée de la « Ville du Quart d’Heure » où tous les services dont on a besoin seront accessibles à moins de 15 minutes de chez soi, avec la création d’une police municipale parisienne, de proximité, composée de 5 000 agents.

Le programme d’Anne Hidalgo pour Paris met également l’engagement pour les causes dans lesquelles on croit au centre de son projet. La cause arménienne et la reconnaissance du génocide arménien font résolument partie des combats qu’Anne Hidalgo mène au nom de Paris. Elle l’a montré tout au long de son mandat de Maire : en recevant la communauté arménienne à chaque commémoration du génocide arménien, en étant présente à toutes les manifestations et dîners du CCAF, en créant le Jardin d’Erevan à Paris, en éteignant la Tour Eiffel à l’occasion du centenaire, en soutenant Garo Paylan et en lui attribuant la médaille de la Ville de Paris. Anne Hidalgo a aussi été particulièrement présente pour la communauté arménienne de Paris en ouvrant un centre TUMO à Paris, en permettant la rénovation de l’Eglise arménienne catholique de Paris et plus récemment en s’engageant résolument pour l’ouverture d’un Centre de culture et de mémoire arménienne aux côtés du CCAF.

C’est pour ce programme, et cet engagement, que je suis fière de soutenir Anne Hidalgo pour qu’elle soit réélue à la Mairie de Paris et que j’espère que tous les Parisiens d’origine arménienne feront de même.

Nouvelles d’Arménie Magazine : Qu’est ce qui vous a poussé à présenter votre candidature ?

Anouch Toranian : Très tôt, je me suis engagée pour les causes dans lesquelles je croyais. Je suis investie depuis mes 13 ans dans diverses associations arméniennes en ce sens, qu’elles soient culturelles, politiques - pour la reconnaissance du génocide arménien, pour la pénalisation de sa négation - ou humanitaires, aux côtés du Fonds Arménien de France et des populations réfugiées, en France ou au Kurdistan irakien. L’engagement a toujours été au cœur de ma vie. Et ce n’est pas par hasard aujourd’hui si j’œuvre au sein de l’UGAB France en faveur de la transmission de notre patrimoine et du développement socio-économique de l’Arménie et de l’Artsakh.

De par mes origines arméniennes et familiales, je sais aussi ce que je dois à la France qui a tant apporté à ma famille, et notamment une citoyenneté. C’est parce que je suis citoyenne que j’ai souhaité m’investir à l’échelle locale, pour mon arrondissement. Je suis née dans le 15e, j’y ai grandi, j’y ai toute ma famille, mes amis. J’y suis donc particulièrement attachée et j’ai voulu m’y investir pour changer les choses. Je souhaite avoir un impact positif sur la vie de ses habitants en répondant à leurs problématiques, aux défis de leur quotidien, comme de leurs aspirations.

C’est pour toutes ces raisons qu’un jour j’ai exprimé à Anne Hidalgo ma volonté de m’investir à ses côtés, pour cet arrondissement où elle était candidate depuis de nombreuses années. Je n’imaginais pas à ce moment là qu’elle me choisirait pour lui succéder comme tête de liste. Je suis très honorée qu’elle m’ait passé le flambeau et très fière de porter sa vision dans le 15e.

Nouvelles d’Arménie Magazine : Avez-vous durant votre campagne croisé des électeurs d’origine arménienne ? Et comment cela se passe-t-il, en particulier lorsqu’ils ne sont pas de votre bord politique ?

Anouch Toranian : Bien sûr, beaucoup ! Non seulement je les croise, mais ils viennent à ma rencontre et c’est pour moi un immense plaisir que de pouvoir échanger avec eux. C’est toujours très fraternel et même quand ils ne sont pas de mon bord politique, ils me soutiennent et m’encouragent avec beaucoup de chaleur, ce qui est très touchant. Vous savez, le peuple arménien a vécu tant d’évènements traumatisants tout au long de son histoire : de persécutions en génocide, de guerres en exil… jusqu’à aujourd’hui avec la négation du génocide arménien par l’Etat turc, l’enjeu du développement socio-économique de l’Arménie et la guerre en Artsakh. Tous ces évènements, toutes ces causes communes, nous lient dans une forme de solidarité indéfectible. C’est ce qui fait la force de notre Nation, et ce, dans toute la diaspora.

En m’engageant politiquement pour mon arrondissement, pour Paris, je le fais comme citoyenne française, mais sans jamais oublier d’où je viens et qui je suis, et en portant avec fierté mon nom et tout ce qu’il suppose.