Garo Paylan demande au ministre turc sur les moyens mis en place pour réparer l’église arménienne Sainte-Etchmiadzine de la région de Van touchée par le séisme de février

Le député arménien du Parlement de Turquie Garo Paylan a présenté une note écrite sur le sort d’une église arménienne menacée d’écroulement dans la région de Van. Garo Paylan interroge au ministre du Tourisme et de la culture à propos de l’église arménienne Sainte-Etchmiadzine de Zoratir dans la région de Van, qui fut fortement endommagée par le séisme du 24 février dont l’épicentre se trouvait dans la région de Khoy en Iran.

Garo Paylan demande au ministre quel moyens a-t-il mis en place pour réparer les dommages causés par le séisme sur l’église Sainte-Etchmiadzine et quand débuteront les travaux. « Avez-vous un plan de protection et la rénovation des éléments du patrimoine culturel de la région de Van pour les transmettre aux générations futures ? » interroge le député arménien de Turquie.

Krikor Amirzayan