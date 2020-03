Revue de la presse arménienne du 05 mars 2020

Le Parlement discute en première lecture de la réduction de la limite d’âge des juges de 28 à 25 ans/ La presse rend compte de la discussion en première lecture d’un ensemble de projets de réformes du code judiciaire au sein du Parlement. Abordant la question de la réduction de la limite d’âge des juges de 28 à 25 ans, le député de l’alliance « Mon Pas », Suren Grigoryan, a déclaré que « les Arméniens doivent comprendre l’époque dans laquelle ils vivent et réaliser que le pays se trouve dans une situation atypique ». Pour lui, cette réduction est nécessaire car « tous les avocats affirment que les gens feront plus confiance aux jeunes juges qu’aux juges de la génération précédente ». Lors de la présentation des changements proposés, le Ministre de la Justice, Rustam Badasyan, a assuré que ces réformes avaient été largement discutées et étudiées au niveau international et qu’elles avaient été approuvées par la Commission de Venise du Conseil de l’Europe.

Le Maire d’Abovyan inculpé dans une affaire pénale/ La presse indique que le Comité d’enquête d’Arménie a inculpé le Maire d’Abovyan, Vahagn Gevorgyan, en vertu d’un article du code pénal relatif à la saisie non autorisée de terres appartenant à l’Etat ainsi que pour ne pas avoir initié de mesure visant à empêcher ou à stopper la construction non autorisée de bâtiments. Le Comité d’enquête a en effet déclaré avoir découvert qu’une des entreprises de la ville d’Abovyan a occupé un terrain de 2240 m² sans autorisation et y a effectué dans le même temps des constructions non autorisées, alors que le maire d’Abovyan venait d’infliger à cette entreprise une amende de 400 000 drams (environ 750 euros). Par cette mesure, le Maire n’a ni empêché l’occupation non autorisée de ce territoire, ni même la construction illégale de bâtiments. L’enquête est actuellement en cours et M. Gevorgyan n’est plus autorisé à quitter le territoire. Notons que Vahagn Gevorgyan est soutenu par le parti d’opposition « Arménie prospère ». Ce parti est présidé par l’oligarque Gagik Tsarukyan qui est connu pour être un proche de Robert Kotcharian, actuellement en procès.

Le Service d’enquête spéciale (SIS) annonce abandonner son enquête pour corruption à l’encontre de l’ancien maire d’Erevan Yervand Zakharian/ La presse rend compte que le SIS abandonne pour prescription son enquête initié contre l’ancien maire d’Erevan accusé d’avoir illégalement privatisé des terrains municipaux à des prix bien en dessous du marché. Ce dernier avait effectivement vendu un espace vert d’Erevan de 10 000 m² à une entreprise privée qui y a construit un hôtel de luxe. Cet espace était considéré à l’époque comme le plus grand et populaire parcs publics de la ville. Le SIS a néanmoins fait une demande afin que la propriété construite dans le parc soit saisie. Rappelons que M. Zakharian a été Maire d’Erevan de 2003 à 2009, avant d’être nommé Ministre de l’énergie de 2014 à 2016 par l’ancien Président Serge Sarkissian.

La corruption et les abus au sein de l’armée ont entrainé une perte de 25,1 millions de dollars en 2019 pour l’Etat/ La presse rend compte d’un rapport du Bureau du procureur militaire arménien (OMP) mettant en lumière le fait qu’en 2019, les pertes financières du gouvernement résultant de la corruption et des abus au sein de l’armée ont dépassé le total des pertes sur la période 2013-2018.

L’ouverture politique en Arménie a eu un effet positif sur le Haut-Karabagh/ La presse rend compte de la parution d’un rapport du Freedom House qui fait état de l’effet bénéfique de l’arrivée au pouvoir en 2018 de Nikol Pachinan sur le Haut-Karabagh. Selon ce rapport, « il y a eu une augmentation de la concurrence et de l’activité de la société civile autour des élections locales en septembre, et le terrain a été préparé pour d’autres changements dans les élections de 2020 pour le président et le parlement du Haut-Karabakh ».

Facilitation du passage de la frontière pour les citoyens arméniens et géorgiens/ La presse rend compte qu’un mémorandum a été conclu entre le Premier Ministre de l’Arménie et de la Géorgie. Ce texte prévoit une facilitation du passage de la frontière dans les deux sens pour les citoyens de ces deux pays, qui seront désormais autorisés à traverser la frontière sur simple présentation de leur carte d’identité.

Le Ministre de la Santé arménien, Arsen Torosyan, et l’ambassadrice de l’UE, Andrea Wiktorin, ont discuté de la situation causée par le virus Covid-19/ La presse rend compte qu’au cours de cet entretien Mme Wiktorin a salué les actions du Ministère de la Santé arménien qui a permis la détection du premier cas de coronavirus dans le pays. Parlant au nom de l’UE, elle s’est déclarée prête non seulement à aider à lutter contre le virus mais aussi à développer de manière plus générale le secteur de la santé en Arménie. M. Torosyan a déclaré « apprécier considérablement le soutien de l’UE à l’Arménie » et qu’il espérait que cette « coopération productive se poursuive ».

L’OSCE a procédé à une mission de surveillance planifiée du régime du cessez-le-feu à la frontière entre le Haut-Karabagh et l’Azerbaïdjan/ La presse rend compte que conformément à un arrangement conclu avec les autorités du Haut-Karabagh, l’OSCE a conduit une mission de surveillance du régime du cessez-le-feu à la frontière du Haut-Karabagh et de l’Azerbaïdjan, au niveau de la région de Hadrut.

Le Ministère de l’Environnement a tenu une discussion sur le lac Sevan/ La presse rend compte d’une discussion organisée par le Ministère de l’Environnement arménien sur la nécessité de rétablir l’équilibre de l’écosystème du lac Sevan. Cette discussion a réuni des membres de la délégation de l’UE en Arménie, l’ambassadeur de Suède, des représentants de l’Agence allemande pour la coopération internationale et des entreprises privées. Le débat était essentiellement centré sur le traitement/drainage de l’eau et sur la digue de retenue des résidus abandonnée de Sotk.

Rédaction : Orlane Moreau

Ambassade de France en Arménie