Revue de la presse arménienne du 04 mars 2020

La visite officielle du Premier ministre arménien en Georgie/ La presse rend compte de la visite officielle du Premier ministre arménien en Georgie lors de laquelle il s’est entretenu avec son homologue géorgien, Giorgi Gakharia, la Présidente, Salome Zurabishvili, le Catholicos-Patriarche de toute la Géorgie, Ilia II, et le Président du Parlement, Archil Talakvadze. Lors de son entretien avec le Premier ministre géorgien, Nikol Pachinian a noté qu’il existait un potentiel inexploité important dans les relations arméno-géorgiennes et que sa mise en œuvre intégrale était un élément important de l’agenda bilatéral. Selon Pachinian, l’Arménie a une attitude respectueuse à l’égard des aspirations de la Géorgie à s’intégrer dans l’union euro-atlantique : « Il s’avère que nos pays ont des perceptions différentes des systèmes de sécurité, mais à mon avis, nous avons une idée générale de notre sécurité. L’Arménie ne peut pas être une menace pour la sécurité de la Géorgie, et la Géorgie ne peut pas être une menace pour l’Arménie » a souligné Nikol Pachinian. Selon lui, le fait que l’Arménie est membre de l’UEEA et que la Géorgie a signé un accord de libre-échange avec l’UE crée de nouvelles opportunités pour la coopération. Le Premier ministre géorgien a lui aussi minimisé les « différentes orientations de la politique étrangère » de Tbilissi et d’Erevan. Giorgi Gakharia a ajouté que l’Arménie et la Géorgie vivaient dans une région complexe et que les deux pays comprenaient que la stabilité régionale était la base du développement des États. Quant aux conflits dans la région, Pachinian a indiqué celles-ci étaient « complètement différents les uns des autres, par leur contenu, leur origine, leur histoire et leur profondeur ». Aucun des deux dirigeants n’a annoncé d’accords spécifiques conclus à l’issue de leur rencontre.

Pas de nouveau cas de coronavirus en Arménie/ Le Ministre de la Santé, Arsen Torosyan, a déclaré qu’il n’y avait pas de nouveau cas de coronavirus en Arménie. Selon lui, l’Arménie dispose de près de 1000 kits de tests de laboratoire pour détecter le nouveau coronavirus et elle en recevra 2000 autres le 6 mars. D’après le Ministre, la réglementation des mouvements aux postes de contrôle frontaliers de l’Arménie donne des résultats positifs et il ne sera peut-être pas nécessaire d’obtenir de kits de test supplémentaires. Arsen Torosyan a également reçu l’ambassadeur d’Iran en Arménie, Abbas Badakhshan Zohouri, pour discuter de la situation causée par le coronavirus, ainsi que des actions en cours pour prévenir la propagation du virus dans les deux pays. L’ambassadeur a présenté l’expérience de l’Iran en matière de lutte contre le nouveau coronavirus. Dans la journée du 2 mars, 1501 cas de coronavirus ont été confirmés en Iran. Les parties ont également discuté de la diffusion de fausses informations sur le coronavirus et ont souligné l’importance de fournir des informations exactes.

Les réactions d’Erevan à la suite de la rencontre du Ministre turc des affaires étrangères et les coprésidents du groupe de Minsk de l’OSCE/ La presse rend compte des réactions d’Erevan à la suite de la rencontre du Ministre turc des affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, avec les coprésidents du groupe de Minsk de l’OSCE. Selon le Ministère turc des Affaires étrangères, Cavusoglu a appelé les coprésidents à « faire plus pour résoudre le conflit du Karabakh ». Il a déclaré que la résolution du conflit « devrait se faire dans le plein respect de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et des frontières internationalement reconnues de l’Azerbaïdjan ». La porte-parole du Ministère arménien des Affaires étrangères, Anna Naghdalian, a déclaré à cette occasion : « Avec sa politique inamicale envers l’Arménie et le peuple arménien, qui dans le contexte du conflit du Haut-Karabakh prend également la forme d’un soutien militaire unilatéral à l’Azerbaïdjan, la Turquie ne peut jouer aucun rôle dans le processus de paix du Haut-Karabakh ». Le Ministre arménien des Affaires étrangères, Zohrab Mnatsakanian, a répondu à Cavusoglu en tweetant une citation de l’Evangile de Luc : « Médecin, guéris-toi toi-même ! ».

Réunion du Conseil spirituel suprême de l’Église apostolique arménienne/ La presse indique que la réunion de quatre jours du Conseil spirituel suprême de l’Église apostolique arménienne a débuté hier au siège du Saint-Etchmiadzin. Présidée par le Catholicos de tous les Arméniens Karékine II, la réunion va traiter des questions liées à la vie de l’église et aux préoccupations de l’Église et du peuple arméniens. Berge Setrakian, président de l’Union Générale Arménienne de Bienfaisance (UGAB), est invité à la réunion.

Pachinian sur les traîtres dans le système/ Hraparak et Haykakan Jamanak indiquent que Nikol Pachinian s’est à nouveau comparé à Jésus-Christ. Lors d’une réunion avec des membres de la communauté arménienne de Géorgie, il a déclaré qu’il ne pouvait pas dire que la politique du gouvernement arménien en matière de ressources humaines était idéale, mais que le gouvernement n’avait pas peur de l’admettre. Selon lui, si des poursuites pénales sont engagées contre des fonctionnaires de haut rang, cela signifie que le gouvernement admet que tout n’est pas idéal. « Il y avait même un traître parmi les dix apôtres de Jésus-Christ, et si même Jésus-Christ n’était pas capable de mener une bonne politique des ressources humaines, en tant que Premier ministre, je serais arrogant de penser que je peux mener une bonne politique des ressources humaines » a déclaré Pachinian. Aravot indique qu’à la question de savoir si le Service de sécurité nationale (SSN) a découvert « traîtres aux plus hauts échelons du système d’application de la loi » dont parlait Nikol Pachinian (cf. revue du 27 février 2020), le directeur par intérim du SSN a déclaré que le SSN allait commencer à « éliminer les traîtres et les personnes qui ne sont pas patriotes et qui portent atteinte à l’honneur d’un officier ».

Un haut fonctionnaire du Service de sécurité nationale accusé dans le cadre de l’enquête sur la divulgation du casier judiciaire d’un Ministre/ La presse indique qu’un haut fonctionnaire du Service de sécurité nationale (SSN) a été accusé dans le cadre de l’enquête sur la divulgation par le quotidien Hraparak du casier judiciaire du ministère de l’Administration territoriale et des Infrastructures, Suren Papikyan.

Les activités de la centrale nucléaire arménienne pourraient être prolongées jusqu’en 2026/ Selon le Président du Comité de réglementation de la sécurité nucléaire, Ashot Martirosyan, la licence pour les activités de la centrale nucléaire arménienne peut être prolongée jusqu’en 2026. D’après lui, en 2011, le Comité avait délivré une licence pour une période de 10 ans, après quoi chaque année, après avoir effectué une maintenance préventive dans la station, pris des mesures pour améliorer la sécurité, et également rechargé avec du combustible frais, une licence est délivrée pour la poursuite de l’exploitation. Le 1er avril 2021 la licence valide expire qui, après avoir effectué les travaux pertinents établis par le décret du gouvernement de la République d’Arménie N1085 de 2012, peut être prolongée jusqu’en 2026. A la question de savoir si la loi actuelle sur l’énergie atomique adoptée en 1999, ne devrait pas être « rafraichie », Ashot Martirosyan a déclaré qu’au cours des années, la loi avait été amandée et complétée. Cependant, selon lui, compte tenu des exigences modernes, des nouvelles normes de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et des directives de l’UE, il est devenu nécessaire d’élaborer une nouvelle loi. Martirosyan espère que le travail dans ce sens sera achevé avant la fin de 2020, après quoi, au cours du premier semestre 2021, le projet de loi sera envoyé pour examen par l’AIEA et l’UE, et après avoir reçu des propositions et des commentaires avant la fin de 2021, il sera soumis au gouvernement puis au Parlement pour examen.

Rédaction : Lena Gyulkhasyan

Ambassade de France en Arménie