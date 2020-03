Revue de la presse arménienne du 29 février au 02 mars 2020

L’Arménie confirme le 1er cas de coronavirus dans le pays/ L’Arménie a confirmé dimanche 1er mars 2020 le premier cas de coronavirus dans le pays. Un arménien de 29 ans rentré depuis l’Iran le 28 février par le vol rapatriant les citoyen arméniens a été testé positif pour le virus. D’après le Ministre de la Santé, Arsen Torosyan, il n’y a pas de danger pour la sécurité sanitaire du pays. Selon lui, même la personne contaminée ne court pas de danger, « car il se sent très bien ». Il a indiqué que les 32 personnes qui ont été en contact direct avec l’homme contaminé, y compris les employés de l’ambulance qui l’ont transporté à l’hôpital, ont été mis en quarantaine dans l’hôtel Golden palace à Tsaghkadzor [propriété appartenant au gouvernement]. Le Ministre a minimisé les risques de ce virus en rappelant que les cas mortels ont été enregistrés chez les gens ayant déjà d’autres maladies chroniques. Selon lui, avec l’arrivée du printemps, les virus vont diminuer en raison d’augmentation de la température. Le Ministre a rejeté la possibilité de contamination de masse et a indiqué que le gouvernement mettait en place des mesures contre cela. Rappelons que des citoyens arméniens sont rentrés depuis l’Iran par 2 vols spéciaux le 26 et 28 février derniers. A la question de savoir pourquoi la personne n’a pas été identifiée comme malade dès son arrivée, le Ministre indique que l’homme en question n’avait pas de symptômes à son arrivée. D’après le Ministre, 117 personnes ont été testées pour le virus dont seulement une était positive. Le Ministère déclare avoir suffisamment de test et en a commandés des supplémentaires. Selon Torosyan, la fermeture de 2 semaines de la frontière avec l’Iran (cf. revue du 22 au 24 février 2020) va être prolongée et sera également appliquée pendant le nouvel an iranien, Novruz [pendant lequel il a un flux de touristes iranien en Arménie]. Au reproche selon lequel le gouvernement n’avait pas complètement fermé la frontière avec l’Iran, le Ministre a rappelé que selon la Constitution, on ne peut pas interdire à un citoyen arménien de rentrer dans le pays. D’après lui, les frontière restent et resteront ouvertes pour les citoyens arméniens. Quant au transport de marchandise, la frontière reste ouverte, mais, selon le Ministre, le contact avec les chauffeurs iraniens est « minimisé ». A la question de savoir si les vols avec l’Italie vont être suspendus, Torosyan a déclaré que l’Arménie était en contact avec les autorités italiennes et ne voyait pas la nécessité de le faire. Cependant, selon lui, cette décision pourrait changer en fonction de l’évolution de la situation. Quant à la fermeture de la frontière avec la Géorgie voisine qui a confirmé trois cas, Torosyan n’en voit pas la nécessité non plus. Selon lui, pour le moment il n’y a pas de décision quant à la suspension des événements publiques (y compris la campagne du référendum). Les autorités ont rappelé les consignes sanitaires à respecter pour éviter la maladie.

Le gouvernement avance les vacances scolaires de printemps ; le Premier ministre exhorte à garder son calme/ Le Premier ministre, Nikol Pachinian, a fait un post Facebook et a appelé la population à ne pas semer la panique. Selon lui, la situation est sous contrôle. Il a cependant annulé la marche à la mémoire des victimes des évènements du 1er mars 2008 prévue pour dimanche soir. Il a également réaffirmé que le citoyen contaminé, ainsi que les citoyens en quarantaine vont bien. Il a annoncé que les vacances scolaires de printemps commenceraient une semaine plus tôt que prévu et que donc tous les établissements scolaires, préscolaires et les universités seraient fermés du 02 au 08 mars. Pachinian a également défendu le fait que le gouvernement a permis les citoyens arméniens de rentrer dans le pays. Il a réaffirmé que l’Arménie ne pouvait pas fermer toutes les frontières, car actuellement il y avait beaucoup de pays où il y a des cas de coronavirus confirmés. Selon lui, les décisions du gouvernement « doivent être pragmatiques et pas émotionnelles ». Il a également appelé à suivre seulement les informations officielles. Le Premier ministre a déclaré que la vie allait suivre son cours normal et qu’il fallait jute être attentifs aux règles sanitaires. Les médias indiquent que malgré les appels du Premier ministre à garder son calme, la nouvelle a déclenché une panique à l’achat de stocks alimentaires dans certains supermarchés d’Erevan. Il a également été rapporté que des vacanciers ont commencé à annuler des réservations à Tsaghkadzor par crainte d’être infectés par les personnes mises en quarantaine dans un hôtel local isolé. Nikol Pachinian a diffusé un autre post Facebook pour tenter d’apaiser ces craintes, affirmant que les 32 personnes étaient maintenues dans un isolement complet du monde extérieur. Le Premier ministre a déclaré que lui et sa famille se rendraient sur place et y passeraient la nuit pour montrer que la situation épidémiologique à Tsaghkadzor ne s’était pas aggravée.

« Arménie prospère » a refusé de coopérer avec la compagne pour le « Non » au référendum/ La presse indique que le coordinateur de la campagne pour le « Non » au référendum, Ruben Melikian, a déclaré que le parti « Arménie prospère » a refusé sa proposition de coopération (cf. revue du 22 au 24 février 2020). La presse indique que cette position a alimenté les spéculations selon lesquelles le chef du parti, l’homme d’affaires, Gagik Tsarukian, ne veut pas contrarier les autorités par crainte d’une répression gouvernementale contre ses entreprises. Les représentants du parti ont cependant nié ces spéculations.

80% des employés du seul centre médical d’Arménie spécialisé dans le traitement du VIH/SIDA démissionnent en protestation contre une décision du gouvernement/ La presse indique que le travail du seul centre médical d’Arménie spécialisé dans le traitement du VIH et du sida a été interrompu vendredi lorsque 80 % de ses employés ont démissionné pour protester contre la décision du gouvernement de le fusionner avec une autre clinique. Le Ministre de la Santé avait insisté sur le fait que l’Arménie n’avait plus besoin d’une clinique spécialisée dans le traitement du VIH/SIDA et qu’il était désormais plus logique de faire traiter toutes les maladies infectieuses par une seule institution médicale. Selon lui, cela permettra de déstigmatiser le VIH et le sida et de sortir les personnes qui en souffrent de leur « isolement social ». Les médecins du centre ne partagent pas cet avis affirmant que la dissolution de leur centre, qui a détecté jusqu’à 450 cas de VIH par an en Arménie, « briserait un système efficace de prévention, de suivi et de traitement de la maladie d’immunodéficience ». La décision du gouvernement a également suscité les protestations de nombreux Arméniens séropositifs et environ 150 d’entre eux ont signé une lettre commune au Premier ministre l’exhortant à revenir sur la décision.

Le Premier ministre et les membres du cabinet ont rendu hommage aux victimes du 1er mars 2008/ Les medias indiquent que le Premier ministre, Nikol Pachinian, accompagné de sa famille, de membres du cabinet et d’autres responsables gouvernementaux, a rendu hommage à la mémoire des victimes des violences post-électorales du 1er mars 2008. Un rassemblement était prévu, mais il a été annulé après que les autorités ont confirmé le premier cas de coronavirus dans le pays.

