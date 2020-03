Le Premier ministre a semé des graines de cèdre dans le cadre du projet de reforestation

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a visité la région de Lori. Le Premier ministre, accompagné du ministre de l’Administration territoriale et des Infrastructures, Souren Papikian et du Gouverneur de Lori Andreï Ghoukassian, a d’abord visité la route Gulagarak rénovée. Il a été informé que la route de 2,5 km de long avait été entièrement rénovée en 2019.

« C’est la route qui mène au Dendropark de Stepanavan, l’un des endroits les plus pittoresques d’Arménie. En raison de cette mauvaise route, le flux de touristes vers cet endroit important a été bloqué. Environ 25 000 personnes sont venues ici chaque année, et on estime maintenant que ce nombre augmentera de 10%. La construction de cette route aura un effet de chaîne économique », a déclaré Nikol Pashinyan, ajoutant que la croissance de 43% du tourisme intérieur a été enregistrée en Arménie l’année dernière, et 1,9 million de touristes étrangers sont arrivés en Arménie.

« Cela signifie que nous avons élevé le niveau de notre sécurité nationale parce que chaque citoyen, plus il connaît sa patrie, plus sa perception de cette patrie change », a-t-il noté.

Le Chef du gouvernement s’est ensuite rendu à Dendropark pour prendre connaissance des espèces d’arbres ici. Il a ensuite semé les graines de cèdre, qui seront plantées le 10 octobre dans le cadre d’une initiative visant à planter 10 millions d’arbres. Le Premier ministre a appelé tous nos compatriotes à suivre son exemple, à planter la graine de son propre arbre.

Aida Aghadjanian, élève de l’école secondaire N2 de Tcharentsavan, a également rejoint le Premier ministre arménien, qui a écrit une lettre au ministre de l’Environnement Erik Grigorian sur la nécessité de planter des arbres dans toute l’Arménie. Aida Aghajanyan a semé la graine d’un arbre.

Les ministres de l’Administration territoriale et du Développement, Sօuren Papikian et Erik Grigorian ont également semé des graines d’arbres.

Selon Erik Grigorian, l’idée de planter 10 millions d’arbres est liée à 10 millions d’Arméniens dans le monde. Le ministre a noté que jusqu’à présent, il y avait divers problèmes qui nous unissaient, et maintenant il y a quelque chose de nouveau qui nous unit et il est suggéré que les Arméniens du monde entier participent à cette initiative.

Répondant à la remarque du ministre, le Premier ministre a déclaré : « Il est possible de planter un arbre au nom d’un parent, d’ancêtres. Cela devrait inclure un contenu spirituel, civique et national. Nous invitons tous nos Arméniens de la diaspora à participer à cette initiative. Alors, chers compatriotes, nous plantons 10 millions d’arbres avec 10 millions d’Arméniens le 10e jour du 10e mois. »

Le Premier ministre a également discuté avec les responsables du Dendropark des perspectives de développement du parc, soulignant l’importance d’un travail cohérent pour attirer les touristes ici. Nikol Pashinyan a hautement apprécié le travail du directeur de Dendropark Vitali Leonovitch et a chargé les responsables de lui accorder un prix d’État.