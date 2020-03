Nikol Pashinyan a reçu Lisa Grigorian et Marie Lou Papazian

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a reçu la fondatrice de la Fondation JHM, la philanthrope Lisa Grigorian et la PDG du Centre TUMO Marie Lou Papazian.

Les invitées ont présenté au Premier ministre les programmes et événements prévus dans le domaine de l’enseignement technologique pour les enfants et les jeunes en Arménie, en particulier à Gyumri et dans d’autres villes de la République. Elles ont noté que les investisseurs ont maintenant une grande confiance dans le gouvernement de la République d’Arménie, à la suite de laquelle divers projets de ce type sont réalisés, de nouvelles initiatives sont apparues.

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a déclaré que le gouvernement accorde une grande importance aux programmes réalisés par JHM et Tumo. Nikol Pashinyan a souligné que Tumo est devenu la marque arménienne sur la scène internationale et que le gouvernement exprime son soutien aux programmes prévus dans un avenir proche. Le Premier ministre a ajouté que les plans de Tumo sont conformes à la vision du gouvernement pour l’avenir et correspondent à ses priorités en matière d’éducation. Selon Nikol Pashinyan, ces programmes visent à remodeler les métiers afin de s’adapter aux demandes du marché. « Il est important que vos projets ne soient pas seulement des démarches caritatives, mais des investissements dans l’avenir », a-t-il déclaré.