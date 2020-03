Nikol Pashinyan : Le développement des PME est important pour donner vie au concept de révolution économique

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a convoqué une réunion, au cours de laquelle la stratégie de développement des PME a été présentée.

Le Premier ministre a noté que le gouvernement avait initialement formulé un concept de résolution des problèmes de pauvreté et de bien-être par le travail. « La première idée qui découle de ce concept concerne bien sûr liées aux petites et moyennes entreprises. Pendant ce temps, la perception des petites et moyennes entreprises dans le monde a changé, car les PME étaient auparavant perçues comme un domaine et un système subsidiaire de l’économie, mais après avoir traversé plusieurs crises, l’économie mondiale a procédé à certains réarrangements dans le sens que les crises ont montré - les PME sont plus flexibles et ont un niveau plus élevé de résilience à l’effondrement économique », a déclaré le Premier ministre.

Nikol Pashinyan a ajouté qu’au cours de ses visites dans un certain nombre de pays européens, il a constaté que certains pays développés mettent actuellement en œuvre un programme de fragmentation des grandes entreprises. Selon le Premier ministre, les grandes entreprises ont désormais tendance à devenir quelque chose qui, dans l’industrie des hautes technologies, est appelé écosystème, c’est-à-dire à diviser autant que possible les gros objets, afin d’assurer leur interopérabilité, leur flexibilité, afin que les entreprises soient aussi indépendantes que possible des types d’activités et flexibles afin de répondre aux demandes du marché. « À cet égard, je pense que la stratégie de développement des PME est très importante pour le développement de notre économie en général, ainsi que pour notre concept de révolution économique. Nous devons donc pouvoir travailler, avoir une stratégie qualité et la mettre en œuvre avec qualité », a souligné Nikol Pashinyan.

Les responsables ont indiqué que les objectifs de la stratégie étaient d’assurer la productivité dans les PME, d’augmenter le nombre d’employés, d’élargir les marchés et de mettre en œuvre des mesures cohérentes pour améliorer l’environnement des affaires grâce aux outils de soutien de l’État. Les plans stratégiques visent également à accroître le niveau d’accessibilité financière pour les PME. Des mesures visant à promouvoir l’éducation financière et la transparence pour les employés des PME seront également mises en œuvre, favorisant l’applicabilité de la culture d’entreprise et encourageant les solutions technologiques.

Il y a eu un échange de vues sur les objectifs de la stratégie et les actions prévues, au cours duquel diverses observations et suggestions ont été faites.

Le Premier ministre Pashinyan a souligné l’importance d’organiser périodiquement des campagnes et des événements visant à sensibiliser le public à ces stratégies et à d’autres. Le Premier ministre a chargé les responsables, en tenant compte des propositions faites, d’affiner la stratégie susmentionnée et de la soumettre au gouvernement pour approbation.