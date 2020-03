Le gouvernement arménien se veut rassurant quant à l’impact de la chute du rouble sur l’économie arménienne

La chute des cours du pétrole, qui a provoqué celle du cours du rouble en Russie, dont l’économie est soutenue en grande part par le secteur pétrolier, n’a pas d’incidence sérieuse sur le système financier de l’Arménie, a indiqué un haut responsable de la Banque centrale d’Arménie. Andranik Grigorian, chef du Département du développement et de la stabilité du système financier de la Banque centrale, s’est voulu rassurant et a précisé que le système financier arménien disposait de “liquidité en quantités suffisantes”. “Il ne faut surtout pas céder à la panique”, a indiqué A.Grigorian mercredi. “Nos banques disposent de suffisemment de capitaux et ont assez de liquidités dans quelque monnaie que ce soit. Les investisseurs dans notre système financier peuvent être rassurés, tant pour ce qui concerne leurs comptes courants que pour les prêts. Notre taux de change est flottant, et je ne vois là rien d’extraordinaire”. Quant à une possible dépreciation ou réévaluation de la monnaie nationale arménienne, le dram, face à d’autres monnaies, A. Grigorian a indiqué que la Banque centrale avait mené différentes analyses pour évaluer le potentiel impact de telles tendances. “Dans tous les cas, on peut dire que notre systeme est plutôt fluide”, a-t-il ajouté. Le responsable de la Banque centrale a indiqué que la fermeture de la frontière avec l’Iran en raison du coronavirus, qui est aussi à l’origine de la chute des cours du pétrole, n’avait pas eu d’impact sur le système financier arménien, mais il a tenu à rester prudent, en faisant remarquer que certains risques sont toujours possible quand des frontières sont fermées– “que ce soit en Arménie, en Allemagne ou aux Etats-Unis”. “Actuellement, nous n’avons pas de problèmes à ce niveau. Le ministère de l’économie arménien s’était refuse pour sa part à évaluer le possible impact de cette fermeture de la frontière avec l’Iran sur l’économie arménienne en général. L’économiste Vahagn Khachatrian a estimé, pour sa part, qu’une frontière fermée avec un pays voisin ne pouvait qu’avoir un effet négatif ,sur l’économie arménienne. “Nous comprenons tous qu’une frontière fermée signifie qu’il va y avoir des problèmes. Il est clair qu’il va y avoir un impact et que cet impact sera négatif. Il nous faut juste évaluer comment le problème pourra être réglé sur la durée”, a-t-il ajouté.

Il convient toutefois de préciser que ces déclarations rassurantes intervenaient avant la decision de Trump de fermer la frontière des Etats-Unis à tous les ressortissants de l’Union européenne – même si l’Arménie n’est pas dans ce cas directement concernée-, avant aussi l’effondrement de toutes les places boursières en raison de la paralysie provoquée par la pandémie de coronavirus dans l’économie et les finances planétaires.