Les médias turcs irrités par les affiches collées sur les murs à Jérusalem représentant la carte de la Turquie indiquant les lieux du génocide arménien

Les médias de Turquie sont irrités par les affiches collées sur les murs du quartier arménien de Jérusalem représentant des cartes du génocide arménien en Turquie a rapporté le site yenisafak.com. Ces affiches représentant la carte de la Turquie titrées « 1915-1923, le génocide des Arméniens ». Les Turcs affirme que s’ils arrachent ces cartes des murs de la ville de Jérusalem, ils peuvent faire l’objet de poursuites de la part de l’Eglise arménienne et peuvent être arrêtés par les autorités d’Israël. Et sur un ton défaitiste ces sources indiquent « même si on arrache ces affiches, de nouvelles affiches seront aussitôt collées… ». Les médias turcs précisent que sur la carte, la Turquie est divisée en deux parties, la première partie est indiquée « Empire ottoman » et la seconde à l’est de la Turquie est indiquée « Arménie » et au sud-est « Kurdistan ». Des cercles rouges indiquent les lieux où les Arméniens furent soumis au génocide.

Krikor Amirzayan