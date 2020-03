Coronavirus détecté auprès d’un ouvrier sur le chantier du 6e étage du Centre Tumo à Erévan qui est à l’arrêt

Hier matin l’un des salariés qui participait aux travaux du 6e étage du Centre Tumo à Erévan a été détecté positif au coronavirus a indiqué le site de Tumo. Selon la direction de Tumo, la personne n’était pas salariée de Tumo mais travaillait pour un sous-traitant. Elle n’avait pas non plus de contacts avec le public du Centre Tumo. Mais en prévention, les travaux du 6e étage du Centre Tumo sont à l’arrêt depuis cette découverte. Tumo rappelle que les centres d’enseignement d’Arménie et de l’Artsakh sont à l’arrêt jusqu’au 12 avril.

Krikor Amirzayan