Cérémonie militaire pour l’enterrement du soldat Zohrab Sianosyan (36 ans) tué le 10 mars à la frontière entre l’Arménie et le Nakhitchevan

Jeudi 12 mars le soldat engagé Zohrab Sianosyan (36 ans) tué d’une balle azérie le 10 mars à la frontière entre l’Arménie et le Nakhitchevan (au sud-ouest de l’Arménie, ancienne région arménienne aujourd’hui occupée par l’Azerbaïdjan) fut enterré par une cérémonie militaire dans son village natal de Pokr Védi. Selon Norik Martirosyan le maire de la commune proche de la frontière arméno-turque à quelques kilomètres de l’Ararat a affirmé que des généraux et colonels ainsi que d’autres officiers de l’Armée arménienne étaient présents à la cérémonie.

Zohrab Sianosyan aidait ses parentes agriculteurs. Il s’était engagé quelques jours plus tôt au sein de l’armée était le père de deux filles de 2 et 4 ans.

Krikor Amirzayan