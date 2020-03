75 membres du Congrès américain demandent aux Etats-Unis 100 millions d’aide à l’Arménie et 1,5 million pour l’Artsakh

L’ANCA (Armenian National Committee of Amercia) informe que 75 membres du Congrès issus de 23 Etats américains ont présenté à la Commission des Affaires étrangères du Congrès américain de porter l’aide américaine à 100 millions de dollars et à 1,5 million de dollars pour l’Artsakh.

La somme de 1,5 million de dollars pour l’Artsakh devant selon la demande servir aux travaux de déminage du territoire et apporter une aide aux victimes des mines anti personnelles. Les 100 millions de dollars pour l’Arménie devant aider le développement économique et la gestion des collectivités publiques ainsi qu’à la sécurité. Dans la même demande, les 75 membres du Congrès demandent aux Etats-Unis de cesser l’aide militaire à l’Azerbaïdjan car les agressions de ce pays contre l’Arménie et l’Artsakh continuent.

Krikor Amirzayan