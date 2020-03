Décès de Giorgio Kasian à Rome

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès, le 10 mars, à Rome (Italie), de notre ami Giorgio Kasian, des suites d’une longue maladie neurodégénérative.

Né à Rome, d’un père rescapé du génocide arménien originaire de Smyrne et d’une mère italienne, Giorgio, comme beaucoup de jeunes de son temps, s’était sensibilisé à ses origines arméniennes tardivement. Militant au sein des mouvements de la gauche italienne, engagé dans les rangs du Parti Communiste Italien (PCI), Giorgio Kasian s’était fortement mobilisé pour la cause arménienne dès le début des années 80, en devenant un des membres fondateurs de la revue bimestrielle arménienne en langue italienne Zeitun, publiée à Rome pendant plusieurs années, dans une Italie complètement ignorante de la question arménienne et à une époque où le mot « armeno » n’était connu que dans des cercles très limités.

Ses obsèques ne pourront pas avoir lieu dans l’immédiat, pour cause d’interdiction des rassemblements due au Coronavirus. Une chapelle ardente a été aménagée le 12 mars à l’hôpital San Camillo et une messe en sa mémoire se tiendra à l’Eglise catholique arménienne de San Nicola da Tolentino de Rome, à une date ultérieure, après la levée des restrictions.

Cet italo-arménien, au sourire généreux et au fort accent romain, était un parmi des centaines d’individus qui dans l’anonymat le plus total ont contribué depuis les années 70 à faire connaître et avancer les revendications des Arméniens, partout dans le monde. Nous ne les oublierons pas.

Nous tenons à rendre hommage à Giorgio, Kevork comme il aimait se faire appeler et présentons nos sincères condoléances à sa famille et à ses amis.